Nomination de Hamade Ndiaye à la tête de l’OFOR : Serigne Mbaye Thiam place ses pions et se renforce à Nguéniène…

Le dernier conseil des ministres a étrenné la nomination de Hamade Ndiaye, de la vision socialiste à la tête de l’Office des forages ruraux (OFOR) en remplacement de Monsieur Alpha Bayla Guèye. Une nomination qui sonne comme une volonté pour le ministre de l’eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam de renforcer ses bases politiques en y mettant ses hommes de confiance et du même camp dans le parti socialiste, dans un contexte marqué par une forme de dissidence dans ledit parti. Si l’on sait que des voix se sont levées tout dernièrement pour réclamer la tenue du congrès du PS quelques années après le rappel à Dieu du secrétaire général du parti Feu Ousmane Tanor Dieng.



Le tout nouveau directeur général de l'Office des forages ruraux, Hamade Ndiaye est de la vision socialiste. Membre fondateur des cadres de cette cellule au sein du parti socialiste, Hamade Ndiaye est connu pour son militantisme engagé dans les rangs des verts et ceci depuis le bas âge. Très proche de Feu Ousmane Tanor Dieng, l'actuel directeur général de l’OFOR est le secrétaire général du comité à Nguéniène et le chargé des questions universitaires dans le département de Mbour. Sa proximité avec le ministre Serigne Mbaye Thiam est connue de tous. Et il ne rate pas la moindre occasion pour le défendre.



On se rappelle également de sa récente sortie sur la situation du parti socialiste allant même jusqu’à demander à l’actuel secrétaire général par intérim, Aminata Mbengue Ndiaye à libérer le poste au profit de Serigne Mbaye Thiam. « Dans un grand parti comme le PS, qui est organisé et supporté par des jeunes, Serigne Mbaye Thiam drainera les voix nécessaires pour la présidentielle et ceci, au profit de la coalition. Feu Ousmane Tanor Dieng disait de Serigne Mbaye, qu'il est un garçon cohérent et équilibré. Nous connaissons à suffisance les valeurs et principes du PS et nous pensons pouvoir porter le legs de Feu Ousmane Tanor Dieng », avait souligné Hamade Ndiaye. Tout pour dire qu'avec cette nomination Serigne Mbaye Thiam renforce ses hommes et affûte ses armes…