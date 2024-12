Nioro : Vers un grand rassemblement des populations du monde rural ce 29 décembre pour que «Flexeau dégage»

Coupures fréquentes, mauvaise distribution de l'eau, fuites non réparées, cherté des factures et manques d’extension. Ce sont là, les maux qui ont poussé des populations de Salam Thiamène, Ndjiba Ndiaye et Paoskoto à montrer leur ras-le-bol contre Flexeau, l'entreprise Délégataire de service publique (Dsp) de l'eau dans la région de Kaolack et Kaffrine. Elles sont récemment sorties pour récupérer leurs forages par la force mais c’était sans compter l’intervention des FDS. Le coordonnateur de l’Union nationale des consommateurs du Sénégal coordination régionale de Kaolack et secrétaire général national délégué à l'environnement l'assainissement et au développement durable, Adnane Déme «condamne fermement toutes formes violences plus particulièrement l'intervention de la gendarmerie et appelle à la retenue de tous bords». Ces populations du monde rural attirent l’attention des autorités pour que «Flexeau dégage». Selon elles, «il n’y a pas pire contrat que celui de Flexeau». Ces populations du département de Nioro ont d’ailleurs prévu d’organiser un grand rassemblement ce 29 décembre 2024 pour récupérer tous leurs forages.