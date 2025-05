Nigeria: au moins 6 morts dans une attaque dans l'Etat de Plateau

Six personnes ont été tuées dans une attaque dans l'Etat de Plateau, dans le centre du Nigeria, une région récemment en proie à une recrudescence des violences intercommunautaires, a appris l'AFP mardi de sources locales.



Les autorités locales ont confirmé la mort de six personnes lors d'une attaque perpétrée dans la nuit de lundi à mardi dans le village de Marit, dans la zone de gouvernement local de Barkin, dans l'État du Plateau.



"À ce jour, six personnes ont été confirmées mortes, et de nombreuses autres ont été blessées et hospitalisées", a déclaré Mercy Yop Chuwang, porte-parole du président du conseil local.



Les auteurs de l'attaque n'ont pas été identifiés.



En un peu moins de deux semaines, en avril, plus de cent personnes ont été tuées dans des attaques dans le Plateau.



Cet Etat, situé entre le nord du Nigeria, à majorité musulmane, et le sud, principalement chrétien, est historiquement marqué par des tensions et des violences intercommunautaires notamment entre éleveurs peuls (fulani) musulmans et agriculteurs sédentaires chrétiens.



Des sources locales ont également confirmé l'attaque de lundi à Marit à l'AFP.



"Nous dormions pendant la nuit quand nous avons entendu des coups de feu. Mes enfants et moi avons dû nous réfugier dans un buisson pour échapper aux assaillants, mais au matin, nous avons vu plusieurs cadavres", a déclaré David Davou, un habitant de Marit, à l'AFP.



Lors de l'un des massacres les plus meurtriers de ces dernières années au Nigeria, près de 200 personnes ont été tuées en décembre 2023, dans un village à majorité chrétienne.