Niger: trois chauffeurs routiers tués dans une attaque près du Burkina Faso

Trois chauffeurs routiers ont été tués dimanche dans une attaque de "bandits armés", entre le nord du Burkina Faso et le sud-ouest du Niger, où des groupes jihadistes sévissent depuis des années, a annoncé lundi un syndicat nigérien de transporteurs routiers.



"L’union des travailleurs du transport et assimilés du Niger (Uttan) a appris l’attaque lâche et barbare perpétrée le dimanche 18 mai contre un convoi de ravitaillement sur l’axe Dori - Téra par les bandits armés (…) ayant malheureusement coûté la vie à trois de nos vaillants camarades conducteurs", a indiqué ce syndicat dans un communiqué.



La ville de Dori est située dans le nord du Burkina Faso, celle de Téra dans le sud-ouest du Niger.



Le syndicat fait également état de "plusieurs blessés par balles".



Il dit interpeller les autorités militaires nigériennes, afin qu'elles prennent "des mesures urgentes" pour "sécuriser efficacement tous les axes sensibles (...) particulièrement ceux empruntés régulièrement par les convois de transport et de ravitaillement".



"Nos camarades ne peuvent continuer à risquer leur vie, alors qu’ils participent activement à l’approvisionnement et au fonctionnement économique du pays", estime-t-il.



En novembre 2024, le même syndicat avait dénoncé la mort de plusieurs de ses membres dans "des attaques terroristes", sur les routes traversant la frontière entre le Niger et Burkina Faso.



L'armée nigérienne rapporte parfois des attaques sur cet axe routier, menées selon elle contre les convois par des "terroristes".



Le Niger, pays enclavé dirigé par un régime militaire, refuse d'ouvrir sa frontière avec le Bénin à cause d'une brouille diplomatique entre les deux pays: il accuse notamment le Bénin d'accueillir des bases militaires françaises où il estime que des jihadistes s'entraîneraient.



Le Niger, Etat enclavé, s’est alors tourné vers le port du Togo et du Ghana, obligeant les convois de milliers de camions à traverser l'est et nord du Burkina Faso, miné depuis 2015 par des attaques de groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique.



La zone de Téra et plus largement le sud-ouest du Niger sont aussi frappés par ces violences meurtrières.