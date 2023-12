Niger: la justice ouest-africaine ordonne la remise en liberté "immédiate" de Mohamed Bazoum

La Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a ordonné vendredi la remise en liberté "immédiate" de Mohamed Bazoum, président nigérien séquestré depuis le coup d'Etat qui l'a renversé le 26 juillet, et celle de sa famille.



La Cour "ordonne au défendeur la mise en liberté immédiate et sans condition de tous les requérants" et la remise de M. Bazoum dans ses fonctions, a affirmé le juge, qui a délibéré à Abuja, trois mois après le dépôt de plainte du président déchu.