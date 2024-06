Niger: 20 militaires et un civil tués dans une attaque de "terroristes"

Vingt militaires et un civil ont été tués mardi dans l'ouest du Niger lors d'une attaque perpétrée par une "coalition de groupes armés terroristes", a annoncé le ministère de la Défense dans un communiqué lu à la télévision nationale, Télé Sahel.



"Mardi 25 juin aux environs de 10H00 (09H00 GMT), un détachement des Forces de défense et de sécurité (FDS) en contrôle de zone a fait l’objet d’une attaque par une coalition de groupes armés terroristes aux abords du village de Tassia", dans "la zone de Téra", indique le ministère.



Il fait état de "21 martyrs dont un civil", "9 blessés pris en charge à l'hôpital de Gothèye" et de "deux véhicules endommagés".



"Plusieurs dizaines de terroristes" ont été tués, indique-t-il également et "des renforts aériens et terrestres sont actuellement déployés pour rechercher et détruire le reste des assaillants".



"Un deuil national de trois jours sera observé à compter de demain mercredi 26 juin sur toute l’étendue du territoire national, les drapeaux seront mis en berne", a-t-il déclaré.



Le ministère a assuré de la "détermination inébranlable des FDS à poursuivre ce combat pour la souveraineté".



Le département de Téra est situé dans la région de Tillabéri, une partie de la zone dite des "trois frontières", entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, devenue un repaire pour les jihadistes sahéliens affiliés à l'Etat islamique et Al-Qaïda.