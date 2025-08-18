Ngoundiane- licenciement d’une soixantaine de travailleurs de l’entreprise TALIX MINES: le député Mbaye Dione adresse des questions écrites au Ministre Abass Fall

En votre qualité de Ministre du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions, je vous interpelle sur la situation afin d’obtenir des réponses sur ces différentes questions afférentes au caractère fondé de tels licenciements et à la régularité de la procédure", a-t-il indiqué.

Le député de poursuivre à travers une série de questions adressées au ministre. " Sur les motifs : Conformément à l’article L.60 du Code du Travail, un licenciement pour motif économique doit être motivé par une difficulté économique ou une réorganisation intérieure, lequel de ces deux a motivé le licenciement de ces travailleurs ? l’entreprise a-t-elle fourni la preuve du motif économique ?

Sur les mesures de préservation des emplois : Quelles sont les solutions qui ont été adoptées pour tenter d’éviter ces licenciements pour motif économique sachant qu’aux termes de l’article L.61, il est fait obligation à l’employeur de rechercher, avant tout licenciement et avec les délégués du personnel, des possibilités telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage partiel, la formation ou le redéploiement du personnel et de transmettre le compte rendu à l’Inspection du Travail compétente dans la huitaine ? Sur la médiation : Vos services ont –ils procédé à une médiation en vue de trouver des solutions à la préservation des emplois ?

Sur la rupture à l’amiable : a-t-il été envisagé un protocole de rupture à l’amiable de départ négocié ?

Sur l’ordre du licenciement : l’ordre du licenciement pour motif économique a-t-il été respecté ? Les critères d’aptitudes professionnelles, d’ancienneté et de majoration de celle-ci compte tenu de la situation matrimoniale de chaque travailleur et du nombre d’enfants à charge ont –ils joué ? Sur le licenciement des délégués syndicaux : savez-vous que même les délégués syndicaux de la société ont été licenciés sans l’accord de l’Inspection Régionale du travail et de la Sécurité sociale de Thiès ?

Sur la communication des lettres de licenciement : vos services ont-ils reçu communication des lettres de licenciement ? Sur les droits des travailleurs : en sus des salaires et des droits de congés, les travailleurs ont-ils perçu les indemnités de préavis, de licenciement et l’indemnité spéciale?".

M. Dione a également invité le ministre Abass FALL à jouer sa partition dans le cadre de la " réintégration de ces travailleurs". " Monsieur le Ministre,

En espérant recevoir de votre part les réponses aux questions ci-dessus, je vous invite également à contribuer à trouver une solution pour la réintégration de l’ensemble de ses travailleurs qui sont pour l’essentiel des pères de famille. Pour rappel, certains parmi ces travailleurs eux ont été recrutés suite à l’affection à TETACAR de parcelles de terrain à usage agricole et qui étaient exploitées par leur famille. Je vous remercie d’avance et vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma parfaite considération".