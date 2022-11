Ngoundiane : La municipalité, le FONGIP et le CMS financent les jeunes filles et les femmes à hauteur de 40 millions FCFA pour leurs activités génératrices de revenus

La Municipalité de Ngoundiane et le FONGIP viennent de signer une convention pour financer à hauteur de 40 millions, les projets des jeunes filles de la Commune pour leur assurer une plus plus grande autonomie et lutter contre l’exode rural. La cérémonie s'est tenue ce samedi à la Maison des jeunes de ladite commune.

La responsable de la Commission des Jeunes filles, Madame Amy Tine en a profité pour rappeler que le Maire Mbaye Dione les soutient depuis des années pour leur autonomisation dans tous secteurs d'activités.

Selon elle, ce geste contribue à lutter contre l'exode rural dont est victime la majeure partie des femmes de cette localité. "Le maire n'a jamais cessé d'appuyer les femmes. C'est aujourd'hui que ce projet qui vient à son heure a finalement abouti à son lancement officiel. Ce projet va permettre aux jeunes filles et aux femmes de rester à Ngoundiane, pour d'autres de retourner au bercail et entreprendre pour leur réussite dans la commune de Ngoundiane", a-t-elle fait remarquer.