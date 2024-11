Netanyahu: la trêve au Liban permettra à Israël de "se concentrer sur la menace iranienne"

La trêve au Liban devant être adoptée dans la soirée par Israël permettra au pays de "se concentrer sur la menace iranienne" et d'intensifier "la pression" sur le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré mardi le Premier ministre israélien.



Sur l'Iran, "je n'en dirai pas plus" a déclaré Benjamin Netanyahu. Sur le Hamas, le cessez-le-feu contribue à son "isolement". "Lorsque le Hezbollah est hors jeu, le Hamas se retrouve seul (à Gaza). Notre pression sur lui va s'intensifier, et cela contribuera à la mission sacrée de libérer nos otages", a-t-il ajouté.