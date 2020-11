Nécrologie / Lutte : Balla Gaye N°1 est décédé.

Père Balla, l'ancien mentor et entraîneur de Balla Gaye 2, est décédé ce dimanche des suites d'une longue maladie qui l'avait fortement affaibli. Une triste nouvelle pour le monde de la lutte qui perd une de ses anciennes gloires.



Père Balla comme on l'appelait affectueusement dans le milieu, s'était à plusieurs reprises plaint du manque de soutien de la part des autorités en charge de la lutte et plus globalement de la part du monde sportif. Sa maladie a fini par avoir raison de lui...