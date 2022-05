Nécrologie : L'Assemblée nationale endeuillée

L'Assemblée nationale vient de perdre l'une de ses plus anciennes collaboratrices, avec le décès hier soir de Mme Marie Josephine Diallo. Elle fut le Secrétaire général de la deuxième institution de la République du Sénégal. Fonction qu'elle occupe depuis 1996.

"Pendant 26 ans, elle a été le Secrétaire Général de la deuxième institution de la République du Sénégal. Elle a accompagné 5 présidents dans l'exercice de leur fonction : Cheikh Abdoul Khadre Cissokho, Youssou Diagne, Pape Diop, Macky Sall, Mamadou Seck et dernièrement Moustapha Niasse", a déclaré Cheikh Oumar Sy, ex parlementaire, dans une publication pour rendre hommage à la défunte.

''Avec son sourire affable, elle accueillait les parlementaires, anciens et nouveaux, avec respect et cordialité. Elle les formait à l'exercice parlementaire et à maîtriser la pratique parlementaire. Mère, tante, amie et grande sœur pour les parlementaires, elle gardait une haute estime de l'administration avec un niveau de professionnalisme que l'on retrouvait seulement chez feu Bruno Diatta. À côté du Président de l'assemblée nationale, elle incarnait le respect de l'institution parlementaire'', a-t-il ajouté.

La rédaction de Dakaractu présente ses sincères condoléances au Président Moustapha Niasse, aux députés qui l'ont connue, au personnel de l'Assemblée nationale et à sa famille.