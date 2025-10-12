Nécrologie : Décès du maire de Diembering, Léopold Abba Diatta

Monsieur Léopold Abba Diatta, maire de la commune de Diembéring, dans le département d'Oussouye, n'est plus! Léopold Abba Diatta s’est éteint dans la soirée du samedi 11 octobre, à son domicile, suite à un malaise.



Sa disparition brutale a provoqué une vive émotion au sein de sa commune. De nombreux habitants et dignitaires, choqués par la nouvelle, peinent à contenir leur douleur face à cette perte inattendue.

Homme engagé, respecté et proche de sa communauté, le maire Diatta laisse derrière lui un héritage marqué par son dévouement au service du développement local.