Nécrologie : Décès du maire de Diembering, Léopold Abba Diatta


Nécrologie : Décès du maire de Diembering, Léopold Abba Diatta
Monsieur Léopold Abba Diatta, maire de la commune de Diembéring, dans le département d'Oussouye, n'est plus!  Léopold Abba Diatta s’est éteint dans la soirée du samedi 11 octobre, à son domicile, suite à un malaise.

Sa disparition brutale a provoqué une vive émotion au sein de sa commune. De nombreux habitants et dignitaires, choqués par la nouvelle, peinent à contenir leur douleur face à cette perte inattendue.
Homme engagé, respecté et proche de sa communauté, le maire Diatta laisse derrière lui un héritage marqué par son dévouement au service du développement local.
Autres articles
Dimanche 12 Octobre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Kamal Benali : L’expert des Échanges entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Kamal Benali : L’expert des Échanges entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. - 12/10/2025

Gabon : deuxième tour des législatives après un premier tour entaché d'irrégularités

Gabon : deuxième tour des législatives après un premier tour entaché d'irrégularités - 12/10/2025

Madagascar : un contingent militaire dit prendre le contrôle des forces armées

Madagascar : un contingent militaire dit prendre le contrôle des forces armées - 12/10/2025

Le Cameroun aux urnes pour la présidentielle, Biya grand favori pour un 8e mandat

Le Cameroun aux urnes pour la présidentielle, Biya grand favori pour un 8e mandat - 12/10/2025

Saisie de 100 pilules d’ecstasy à Yoff : un individu interpellé par la BRS de Dakar

Saisie de 100 pilules d’ecstasy à Yoff : un individu interpellé par la BRS de Dakar - 12/10/2025

La DNLT défère un individu pour escroquerie au visa

La DNLT défère un individu pour escroquerie au visa - 12/10/2025

Journée internationale de la jeune fille à Kolda : Les clubs de jeunes filles leaders à l’honneur…

Journée internationale de la jeune fille à Kolda : Les clubs de jeunes filles leaders à l’honneur… - 12/10/2025

Omar Tine, maire de Fissel : “L’État doit nous aider à offrir à la jeunesse un stade digne de ce nom”

Omar Tine, maire de Fissel : “L’État doit nous aider à offrir à la jeunesse un stade digne de ce nom” - 12/10/2025

Madagascar : le président affirme qu'une

Madagascar : le président affirme qu'une "tentative de prise illégale du pouvoir" est en cours - 12/10/2025

Présidentielle au Cameroun: début des opérations de vote (AFP)

Présidentielle au Cameroun: début des opérations de vote (AFP) - 12/10/2025

Des soldats malgaches rejoignent les milliers de manifestants à Antananarivo

Des soldats malgaches rejoignent les milliers de manifestants à Antananarivo - 12/10/2025

Mystère autour de l’interpellation et convocation de Soya Diagne : “Ce pays est une énigme”

Mystère autour de l’interpellation et convocation de Soya Diagne : “Ce pays est une énigme” - 11/10/2025

Thiès- 23e édition du Forum islamique pour la Paix: le coordinateur général Cheikh Ahmed Saloum Dieng et le Comité de pilotage, en conclave

Thiès- 23e édition du Forum islamique pour la Paix: le coordinateur général Cheikh Ahmed Saloum Dieng et le Comité de pilotage, en conclave - 12/10/2025

​Série d’agressions nocturnes à Tivaouane : La population tire la sonnette d’alarme

​Série d’agressions nocturnes à Tivaouane : La population tire la sonnette d’alarme - 11/10/2025

Paris / Alioune Sarr fait rayonner le Sénégal des territoires : “La République des Carrés – Notto Diobasse Smart City” séduit la diaspora

Paris / Alioune Sarr fait rayonner le Sénégal des territoires : “La République des Carrés – Notto Diobasse Smart City” séduit la diaspora - 11/10/2025

Saly : « Le moment est venu de tourner la page des déséquilibres territoriaux » (Moussa Balla Fofana, ministre)

Saly : « Le moment est venu de tourner la page des déséquilibres territoriaux » (Moussa Balla Fofana, ministre) - 11/10/2025

Domou Sénégal inaugure la réhabilitation complète de l’école primaire El Hadji Ibrahima Diop Youssouf (ex-Clémenceau)

Domou Sénégal inaugure la réhabilitation complète de l’école primaire El Hadji Ibrahima Diop Youssouf (ex-Clémenceau) - 10/10/2025

​Garde à vue d'Aliou Sall et son épouse : « Notre démocratie est en train de craqueler », lance Me El Hadj Diouf

​Garde à vue d'Aliou Sall et son épouse : « Notre démocratie est en train de craqueler », lance Me El Hadj Diouf - 10/10/2025

Le Nobel de la paix à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado

Le Nobel de la paix à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado - 10/10/2025

​Gambie: présidentielle le 5 décembre 2026, le président Barrow candidat à un 3e mandat

​Gambie: présidentielle le 5 décembre 2026, le président Barrow candidat à un 3e mandat - 09/10/2025

PJF : Aliou Sall et son épouse bénéficient d’un retour de parquet

PJF : Aliou Sall et son épouse bénéficient d’un retour de parquet - 11/10/2025

Affaire Aliou Sall : les dessous de la garde à vue du couple dans le cadre d’une enquête sur des transactions immobilières

Affaire Aliou Sall : les dessous de la garde à vue du couple dans le cadre d’une enquête sur des transactions immobilières - 10/10/2025

​DIC : Aliou Sall et son épouse placés en garde à vue pour blanchiment de capitaux

​DIC : Aliou Sall et son épouse placés en garde à vue pour blanchiment de capitaux - 09/10/2025

​Gaza: l'Egypte appelle Israël à

​Gaza: l'Egypte appelle Israël à "la désescalade ou à cesser le feu" jusqu'à la signature de l'accord - 09/10/2025

​Israël annonce que

​Israël annonce que "toutes les parties" ont signé la première phase de l'accord sur Gaza - 09/10/2025

​Saisie de haschich à l’AIBD : un trafiquant arrêté avec plus de 32 kilos de résine de cannabis

​Saisie de haschich à l’AIBD : un trafiquant arrêté avec plus de 32 kilos de résine de cannabis - 09/10/2025

​Session Ordinaire 2025-2026 : L’Assemblée Nationale rouvre ses portes ce mardi 14 octobre

​Session Ordinaire 2025-2026 : L’Assemblée Nationale rouvre ses portes ce mardi 14 octobre - 09/10/2025

Mandat d’arrêt contre Madiambalba Diagne : l’Union de la Presse francophone dénonce une “persécution persistante”

Mandat d’arrêt contre Madiambalba Diagne : l’Union de la Presse francophone dénonce une “persécution persistante” - 09/10/2025

[ Contribution] La Chine et Nous (Ahmadou Aly Mbaye, ​ Professeur d'Economie et de Politiques Publiques)

[ Contribution] La Chine et Nous (Ahmadou Aly Mbaye, ​ Professeur d'Economie et de Politiques Publiques) - 09/10/2025

MBACKÉ – L’Association des Anciens Sous-Préfets du Sénégal trace une nouvelle voie pour le développement territorial

MBACKÉ – L’Association des Anciens Sous-Préfets du Sénégal trace une nouvelle voie pour le développement territorial - 08/10/2025

RSS Syndication