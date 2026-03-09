Niger: tirs et explosions entendus dans la nuit à Tahoua, grande ville du sud-ouest


Niger: tirs et explosions entendus dans la nuit à Tahoua, grande ville du sud-ouest
Des tirs nourris et des explosions ont été entendus dans la nuit de dimanche à lundi à  Tahoua, grande ville du sud-ouest du Niger, avant que le calme ne revienne, selon des habitants.

Cette attaque survient quelques semaines après celle de l'Etat islamique au Sahel (EIS) contre l'aéroport de la capitale Niamey et une base militaire sur le même site.

L'ouest du Niger est miné depuis une dizaine d'années par les attaques meurtrières des jihadistes de l'EIS et du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), lié à Al-Qaïda. Il est également la cible d'attaques d'hommes armés venus du Nigeria voisin.

"Des tirs très nourris suivis d'explosions ont été entendus aux environs de 3H du matin (2H GMT)", a indiqué à l'AFP un habitant de la ville de Tahoua, située dans une région frontalière du Nigeria et proche du Mali.

Les assaillants non identifiés "sont venus à motos" et "des échanges de tirs venaient du côté de l'aéroport de la ville et au centre-ville", a-t-il ajouté.

"Le calme est revenu, on entend plus de tirs, les gens sortent de leur maison pour chercher de la nourriture pour le ramadan", a assuré à l'AFP un autre habitant, avant le petit matin.

Le bilan éventuel tout comme l'identité des assaillants n'étaient pas connus lundi matin.

La région de Tahoua est confrontée aux attaques jihadistes dans sa partie nord proche du Mali et aux attaques de "bandits" armés le long de sa frontière avec le Nigeria.

Mais habituellement la ville de plus de 100.000 habitants, chef-lieu de la région, était épargnée.

Sur plusieurs vidéos filmées par des habitants et postées sur les réseaux sociaux on peut entendre des détonations.

Sur d'autres on peut voir des riverains de l'aéroport dans les rues regardant du côté où proviennent les coups de feu, tandis que certains se précipitent pour se mettre à l'abri.

La semaine dernière, un douanier et au moins trois civils ont été tués dans une attaque contre un poste de contrôle près de la frontière du Nigeria, dans la région de Tahoua.

Le Niger est dirigé par une junte militaire, au pouvoir depuis juillet 2023 et un coup d'Etat ayant renversé le président élu Mohamed Bazoum, mais reste confronté à la violence jihadiste et aux attaques qui ne faiblissent pas.
Autres articles
Lundi 9 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Thiaroye-Gare : des produits pour grossir seins et hanches saisis, deux personnes arrêtées

Thiaroye-Gare : des produits pour grossir seins et hanches saisis, deux personnes arrêtées - 09/03/2026

Maroc-Mandat d’arrêt international : le Sénégalais Moussa Loum interpellé à Agadir

Maroc-Mandat d’arrêt international : le Sénégalais Moussa Loum interpellé à Agadir - 09/03/2026

Prix du pétrole: le G7 va discuter du recours aux réserves stratégiques

Prix du pétrole: le G7 va discuter du recours aux réserves stratégiques - 09/03/2026

Pékin se dit opposée à une action qui viserait le nouveau Guide suprême iranien

Pékin se dit opposée à une action qui viserait le nouveau Guide suprême iranien - 09/03/2026

Le pétrole flambe à plus de 100 dollars, les Bourses d'Asie dévissent

Le pétrole flambe à plus de 100 dollars, les Bourses d'Asie dévissent - 09/03/2026

Le gaz européen bondit de 30% dans la foulée de l'envolée historique du pétrole

Le gaz européen bondit de 30% dans la foulée de l'envolée historique du pétrole - 09/03/2026

Flambée historique du pétrole, la guerre au Moyen-Orient fait s'envoler les cours de 30%

Flambée historique du pétrole, la guerre au Moyen-Orient fait s'envoler les cours de 30% - 09/03/2026

Réseau présumé autour de Pape Cheikh Diallo : les aveux d’un nouveau “Yoss” de pape cheikh et d’Ibrahima Magib Seck relancent l’affaire , l’enquête franchit la barre des 40 arrestations

Réseau présumé autour de Pape Cheikh Diallo : les aveux d’un nouveau “Yoss” de pape cheikh et d’Ibrahima Magib Seck relancent l’affaire , l’enquête franchit la barre des 40 arrestations - 09/03/2026

Kaffrine : après un accouchement discret, une jeune femme disparaît en pleine nuit en abandonnant son bébé à la maternité

Kaffrine : après un accouchement discret, une jeune femme disparaît en pleine nuit en abandonnant son bébé à la maternité - 09/03/2026

SICAP MBAO : la nuit de l’horreur — une collégienne de 14 ans violée à tour de rôle par dix jeunes

SICAP MBAO : la nuit de l’horreur — une collégienne de 14 ans violée à tour de rôle par dix jeunes - 09/03/2026

Conflit d'intérêt ! ( Par Cheikh Doudou MBAYE )

Conflit d'intérêt ! ( Par Cheikh Doudou MBAYE ) - 09/03/2026

Iran : Mojtaba Khamenei désigné Guide suprême de la Révolution islamique

Iran : Mojtaba Khamenei désigné Guide suprême de la Révolution islamique - 08/03/2026

Front Social / Les centrales syndicales sonnent la mobilisation : Une grève générale sur la table…

Front Social / Les centrales syndicales sonnent la mobilisation : Une grève générale sur la table… - 08/03/2026

4 avril- opération de déguerpissement sur l'avenue Caen et absence de site de recasement: le cri du cœur des ouvriers de Thiès

4 avril- opération de déguerpissement sur l'avenue Caen et absence de site de recasement: le cri du cœur des ouvriers de Thiès - 08/03/2026

Le choc entre le gardien de la « révolution » et le gardien des « valeurs » (Dr Kanté Malao)

Le choc entre le gardien de la « révolution » et le gardien des « valeurs » (Dr Kanté Malao) - 08/03/2026

08 mars à Saly / Astou Diarra sonne la mobilisation pour une meilleure valorisation des produits locaux et plaide le soutien des autorités...

08 mars à Saly / Astou Diarra sonne la mobilisation pour une meilleure valorisation des produits locaux et plaide le soutien des autorités... - 08/03/2026

08 mars à Kolda : À la découverte du « new deal » chez les jeunes filles leaders de Saré Moussa Ndour…

08 mars à Kolda : À la découverte du « new deal » chez les jeunes filles leaders de Saré Moussa Ndour… - 08/03/2026

ATTENTION, VOUS NE POURREZ PAS MANGER DIOMAYE SANS PERDRE TOUTES VOS DENTS ! ( Par Ganiou Olowonimi Agnide )

ATTENTION, VOUS NE POURREZ PAS MANGER DIOMAYE SANS PERDRE TOUTES VOS DENTS ! ( Par Ganiou Olowonimi Agnide ) - 08/03/2026

ONU: Barthelemy Dias soutient la candidature de Macky Sall

ONU: Barthelemy Dias soutient la candidature de Macky Sall - 08/03/2026

8 mars : Mimi Touré salue les « Jambars courageuses » du Sénégal et appelle à plus de solidarité envers elles

8 mars : Mimi Touré salue les « Jambars courageuses » du Sénégal et appelle à plus de solidarité envers elles - 08/03/2026

Journée sur la cohésion nationale : musulmans et chrétiens unis dans le jeûne et la foi

Journée sur la cohésion nationale : musulmans et chrétiens unis dans le jeûne et la foi - 08/03/2026

Saint Louis - 8 Mars : Nancy Sow, une Dame de cœur se distingue...

Saint Louis - 8 Mars : Nancy Sow, une Dame de cœur se distingue... - 08/03/2026

8 MARS - L’association « Femme Genre Santé Aide et Développement Durable » appelle à

8 MARS - L’association « Femme Genre Santé Aide et Développement Durable » appelle à "briser le silence" face aux violences. - 08/03/2026

Action sociale à Dahra Djoloff : Idrissa Samb apporte son soutien aux populations nécessiteuses

Action sociale à Dahra Djoloff : Idrissa Samb apporte son soutien aux populations nécessiteuses - 08/03/2026

Cérémonie de remise de la médaille de la Ville de Thiès:

Cérémonie de remise de la médaille de la Ville de Thiès: " Notre objectif est d’honorer les braves hommes et femmes de notre panthéon"( Dr Babacar Diop) - 07/03/2026

Latmingué: Serigne Momar Sokhna remet du

Latmingué: Serigne Momar Sokhna remet du "Sukaru Koor" à mille personnes et dénonce la campagne arachidière « Guerté gui diaroul » - 07/03/2026

Macky Sall à l’ONU : entre ambition internationale et mémoire nationale( Dr Souleymane Mbengue, URV)

Macky Sall à l’ONU : entre ambition internationale et mémoire nationale( Dr Souleymane Mbengue, URV) - 07/03/2026

‎En route vers le 08 mars à Kolda : Hommage aux badjenou gox, sages-femmes et clubs de jeunes filles leaders...

‎En route vers le 08 mars à Kolda : Hommage aux badjenou gox, sages-femmes et clubs de jeunes filles leaders... - 07/03/2026

Face à ses alliés, Diomaye prêche la mesure et fustige l’animosité politique: « Ambition oui, mais il faut la manière… »

Face à ses alliés, Diomaye prêche la mesure et fustige l’animosité politique: « Ambition oui, mais il faut la manière… » - 07/03/2026

AG coalition DIOMAYE :

AG coalition DIOMAYE : "Il faut être deux pour se disputer...mais meunou niou téré kéne mou xoultou" (Président Diomaye) - 07/03/2026

RSS Syndication