Niger: tirs et explosions entendus dans la nuit à Tahoua, grande ville du sud-ouest

Des tirs nourris et des explosions ont été entendus dans la nuit de dimanche à lundi à Tahoua, grande ville du sud-ouest du Niger, avant que le calme ne revienne, selon des habitants.



Cette attaque survient quelques semaines après celle de l'Etat islamique au Sahel (EIS) contre l'aéroport de la capitale Niamey et une base militaire sur le même site.



L'ouest du Niger est miné depuis une dizaine d'années par les attaques meurtrières des jihadistes de l'EIS et du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), lié à Al-Qaïda. Il est également la cible d'attaques d'hommes armés venus du Nigeria voisin.



"Des tirs très nourris suivis d'explosions ont été entendus aux environs de 3H du matin (2H GMT)", a indiqué à l'AFP un habitant de la ville de Tahoua, située dans une région frontalière du Nigeria et proche du Mali.



Les assaillants non identifiés "sont venus à motos" et "des échanges de tirs venaient du côté de l'aéroport de la ville et au centre-ville", a-t-il ajouté.



"Le calme est revenu, on entend plus de tirs, les gens sortent de leur maison pour chercher de la nourriture pour le ramadan", a assuré à l'AFP un autre habitant, avant le petit matin.



Le bilan éventuel tout comme l'identité des assaillants n'étaient pas connus lundi matin.



La région de Tahoua est confrontée aux attaques jihadistes dans sa partie nord proche du Mali et aux attaques de "bandits" armés le long de sa frontière avec le Nigeria.



Mais habituellement la ville de plus de 100.000 habitants, chef-lieu de la région, était épargnée.



Sur plusieurs vidéos filmées par des habitants et postées sur les réseaux sociaux on peut entendre des détonations.



Sur d'autres on peut voir des riverains de l'aéroport dans les rues regardant du côté où proviennent les coups de feu, tandis que certains se précipitent pour se mettre à l'abri.



La semaine dernière, un douanier et au moins trois civils ont été tués dans une attaque contre un poste de contrôle près de la frontière du Nigeria, dans la région de Tahoua.



Le Niger est dirigé par une junte militaire, au pouvoir depuis juillet 2023 et un coup d'Etat ayant renversé le président élu Mohamed Bazoum, mais reste confronté à la violence jihadiste et aux attaques qui ne faiblissent pas.