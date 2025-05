Nécrologie : Décès de l'aide de camp du Premier ministre Ousmane Sonko, emporté par un malaise

L'aide de camp du Premier ministre Ousmane Sonko n'est plus ! Le commandant Pape Mignane Ndong est décédé chez lui, selon une source de Dakaractu. Il aurait été emporté par un malaise à son domicile. Ce natif de Cabrousse, dans la région de Ziguinchor, servait dans les rangs de l'armée depuis plusieurs années. On le voyait toujours aux côtés du Premier ministre Ousmane Sonko depuis la nomination de ce dernier comme chef du gouvernement. Dakaractu présente ses condoléances à l'armée, au gouvernement et à la famille éplorée.