Ne surtout pas céder à l’assaut de l’entreprise totalitaire (Par Alinard Ndiaye)

Ousmane Sonko fera bientôt face au Doyen des juges. Et après ! Que cela ne serve pas de prétexte à une énième tentative de plonger le pays dans des opérations de brigandage. Nous le savons déjà de ses agissements répétés et déclarations récurrentes, Pastef et ses tentacules se délectent de négation, de violence et d’anarchie. Si, comme ils le prétendent, Ousmane Sonko n’a rien à se reprocher, il devra, sans tambour ni trompette, déférer à l’appel du juge. Il y va du bien-être et de la paix des braves gorgorlus. Ces derniers, secoués comme jamais par la cherté de la vie, ne doivent nullement payer le prix des légèretés de l’entrepreneur totalitaire.







Pastef et ses affidés ont fini par terroriser l’opinion au point que les analystes n’osent même plus souligner manifestement leurs écarts et leurs insuffisances. C’est parce qu’ils ont réussi, jusque-là, à semer le doute voire l’opprobre sur toute personne qui s’autorise à les dénoncer, les démasquant ainsi. Ils se disent défenseurs de la démocratie. Mon œil ! Tels des gourous, ils n’envisagent la vérité que dans leur promenoir ; Au-delà de leurs idées simples, ils n’y voient que complication inutile et suspecte. C’est que leurs œillères réduisent et cantonnent leurs manières dans la mire marginale de l’insolence et des hurlements.







Plus que jamais, l’enjeu transcende les quelques intérêts politiciens personnels. Il est davantage question de sauver la République et de nous prémunir contre la malveillance des marchands d’illusion. Le risque de céder aux désirs et aux fantaisies de l’entreprise totalitaire nous guette du fait de sa hargne destructrice. Les Sénégalais, épris de justice et de respect des valeurs bien sénégalaises de dialogue et de modération, doivent faire bloc. A la mesure du danger, l’unité des vrais démocrates s’impose à tout va.







Le péril Pastef est à nos portes. Heureusement que ses effets d’endoctrinement et d’ensauvagement ont atteint leurs limites. Précipités dans l’épreuve du pouvoir par les élections locales et leur succès aux législatives, les prétendus patriotes, qui s’arrogeaient exclusivement sainteté et chasteté, perdent en cascade leurs masques tachetés de démagogie. Les Sénégalais découvrent petit à petit des hommes et des femmes situationnistes qui se complaisaient railleusement dans leur volatile élan de victimisation, de duperie et d’intimidation.







Alinard NDIAYE



Responsable PDS