Ndiassane 2022 : "Aucun pays ne peut prospérer sans une franche collaboration entre l'État et les chefs religieux" (Serigne Abdourahmane Kounta)

La cérémonie officielle de la 139 ème édition de la célébration de la naissance du Prophète (PSL) à Ndiassane s'est déroulée en présence du Khalife et de la délégation du gouvernement dirigée par le ministre Antoine Félix Diome entre autres.

Le Khalife général des Khadr, Cheikh Al Bécaye Kounta, par la voix de son porte-parole, Serigne Abdourahmane Kounta, a tenu à magnifier la présence des représentants des différentes familles religieuses du Sénégal et la délégation gouvernementale dirigée par le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome. Au regard de tout le soutien du gouvernement pour la réussite de l'événement, le Khalife de Ndiassane a tenu aussi à manifester toute sa satisfaction. Il a également appelé les fidèles à s'inspirer des enseignements de Cheikh Abdou Khadr Jeylani. Le Khalife est revenu sur l'importance de la célébration de la naissance du Prophète (PSL) " Les signes qui ont marqué la venue au monde du Prophète (PSL) sont pleins d'enseignement".

Il a également rappelé aux fidèles talibés les cinq fondements de la Tarkhiyya Khadr. Surtout l'importance et la place que revêt la commémoration de la naissance du Prophète (PSL) et ses bienfaits. Cet événement, dira-t-il, permet de revenir sur la vie du Prophète (PSL). Avant de faire savoir : "un américain a classé le Prophète (PSL) comme étant la tête de liste sur mille personnes qui ont établi l'un des meilleurs programmes de paix, de développement et de stabilité sociale dans le monde".



Selon lui, "ce pays est un bien qui appartient à tous les Sénégalais. Nous devons préserver chacun cette cohésion sociale dans l'intérêt de tous".

Il a également prié pour la paix et la stabilité du pays et les bons rapports qui existent entre l'État et les foyers religieux. " Aucun pays ne peut prospérer sans une franche collaboration entre l'État et les chefs religieux. C'est ce que le Président, Macky Sall a compris. Et nous prions pour que règne la paix et la stabilité sociale dans ce pays.