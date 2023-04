Ndeye Lucie Cissé, Pdte des femmes du PIT: « Ibrahima Sene était un homme de refus qui assumait ses positions »

La présidente du mouvement des femmes du PIT, attristée par la disparition de Ibrahima Sene, s’est prononcé sur les qualités connues du « grand homme, du camarade et du militant engagé ». « Nous avons perdu un homme de valeur qui avait sa vision et qui défendait son opinion et assumait également des positions »retient Ndeye Lucie Cissé.



En effet, pour la parlementaire, il faut une éternité pour énumérer qualité de Ibrahima Sene qui fut un homme de refus et un fervent défenseur des libertés.