Navétane à Thiès- Vive tension au stade Maniang Soumaré: jets de grenades lacrymogènes et de pierres

Un match de football qui opposait deux grandes Asc à Thiès, a finalement été bouclé par un incident sans précédent. En effet, suite à une décision arbitrale contestée ayant avantagé l'une des équipes, des supporters de l'asc adverse, à la fin du match, ont fait usage de jets de pierre.

Cet incident a d'ailleurs interrompu momentanément le second match( seconde heure) qui opposait l'Asc Jaxao à l'Asc Diamono.

Ainsi, il a fallu l'intervention rapide des forces de l'ordre pour disperser la foule. Ces dernières ont d'ailleurs répondu aux jets de projectiles par des grenades lacrymogènes.

Au finish, la situation est revenue à la normale et le dernier match a repris au grand bonheur des férus du ballon rond qui commençait à inhaler l'odeur des gaz...