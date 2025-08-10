Navétane à Thiès- Vive tension au stade Maniang Soumaré: jets de grenades lacrymogènes et de pierres

Un match de football qui opposait deux grandes Asc à Thiès, a finalement été bouclé par un incident sans précédent. En effet, suite à une décision arbitrale contestée ayant avantagé l'une des équipes, des supporters de l'asc adverse, à la fin du match, ont fait usage de jets de pierre.
Cet incident a d'ailleurs interrompu momentanément le second match( seconde heure) qui opposait l'Asc Jaxao à l'Asc Diamono.
Ainsi, il a fallu l'intervention rapide des forces de l'ordre pour disperser la foule. Ces dernières ont d'ailleurs répondu aux jets de projectiles par des grenades lacrymogènes.
Au finish, la situation est revenue à la normale et le dernier match a repris au grand bonheur des férus du ballon rond qui commençait à inhaler l'odeur des gaz...
Autres articles
-
MAGAL 2025 – Le message poignant de Serigne Ousmane à l’endroit des sinistrés: "Celui qui nous réunit ici a aussi beaucoup souffert, loin des siens"
-
Magal Touba 2025 : Le DG de la Lonase, Toussaint Manga reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké
-
Pikine : Un homme poignardé à mort par des inconnus
-
Thierno Bocoum au gouvernement : « Ils ont des objectifs budgétaires, rien que pour maintenir leur fonctionnement! »
-
MAGAL 2025- Lamine Niang ( Dg du Soleil) reçu par le Khalife général prône la préservation de l’héritage spirituel de Bamba