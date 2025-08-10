Navétane à Thiès- Vive tension au stade Maniang Soumaré: jets de grenades lacrymogènes et de pierres


Navétane à Thiès- Vive tension au stade Maniang Soumaré: jets de grenades lacrymogènes et de pierres
Un match de football qui opposait deux grandes Asc à Thiès, a finalement été bouclé par un incident sans précédent. En effet, suite à une décision arbitrale contestée ayant avantagé l'une des équipes, des supporters de l'asc adverse, à la fin du match, ont fait usage de jets de pierre. 
 
Cet incident a d'ailleurs interrompu momentanément le second match( seconde heure) qui opposait l'Asc Jaxao à l'Asc Diamono. 
 
Ainsi, il a fallu l'intervention rapide des forces de l'ordre pour disperser la foule. Ces dernières ont d'ailleurs répondu aux jets de projectiles par des grenades lacrymogènes. 
 
Au finish, la situation est revenue à la normale et le dernier match a repris au grand bonheur des férus du ballon rond qui commençait à inhaler l'odeur des gaz...



Dimanche 10 Août 2025
Moussa Fall



