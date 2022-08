Naufrage du bateau le Joola (2002) : Les familles des victimes réclament 6 milliards 900 millions FCFA et la venue du Président Macky Sall à Ziguinchor.

Ce 26 septembre 2022 marquera les 20 ans de deuil jamais célébré par les familles des 1.853 morts ou disparus du plus grand naufrage maritime que le monde n'a jamais connu.



Les familles des victimes du naufrage du bateau le Joola continuent de constater avec regret, le manque d'engagement et de volonté de l'État du Sénégal qui feint d'ignorer cette douleur indélébile des familles victimes qui pleurent toujours leurs enfants, pères, mères ou proches parents. Ce surtout, qu'en effet, ces familles dont la région de Ziguinchor et environs comptent le plus grand plus grand nombre de disparus, n'arrivent toujours pas à faire leur deuil.



Pour cause, l'État du Sénégal a mis au frigo la décision, après le drame, de l'Union Européenne de renflouer le bateau. Pis, renseigne le président de l'Association nationale des familles victimes du naufrage du bateau le Joola, Cheikhna Keïta, 19 ans se sont écoulés, et l'anniversaire dudit naufrage n'a jamais été célébré en présence d'un président de la République.



"Nous exigeons, que le Président Macky Sall vienne à Ziguinchor célébrer ce 20 ème anniversaire avec les familles des victimes. Nous réclamons les 6 milliards 900 millions FCFA sur les 20 milliards que seul le Président Macky Sall peut décanter. Notre association est dans le bénévolat depuis 20 ans. Nous n'avons ni siège, ni soutien. Atépa a retiré le siège qu'il avait prêté à l'association", a déclaré Cheikhna Keïta. Qui explique que "cette somme restante nous permettra de mettre en place une fondation afin d'assister les familles qui sont oubliées, de même que les orphelins après leurs études."



Pour rappel, dans la région de Thiès, 66 familles victimes du naufrage ont été dénombrées lors de ce drame...