Naufrage du Joola : 19 ans après, les familles des victimes continuent toujours de réclamer justice!

En prélude de la commémoration du 19ème anniversaire du naufrage du bateau le Joola, le comité d’initiative pour l’érection du mémorial de Gorée s’est réuni ce jeudi pour faire le point par rapport à la gestion par le gouvernement sénégalais des cinq différents points revendicatifs qu’il avait déposés sur la table. À cet effet, le comité d’initiative constate pour le déplorer, que les gouvernements qui se sont succédé depuis font preuve de manque de volonté politique pour la prise en charge des doléances des familles des victimes.



« Le comité avait déposé sur la table du gouvernement depuis 2007, un mémorandum de cinq points à savoir, la prise en charge des orphelins et des rescapés, le renflouement de l’épave du bateau, la justice pour toutes les victimes du Joola et le choix du 26 Septembre comme une journée nationale du souvenir. Mais d’une manière générale, les gouvernements successifs de 2002 à 2021 ont manifesté peu de volonté politique dans la prise en charge des doléances des familles des victimes. Car la lecture du mémorandum en possession du gouvernement révèle que les points concernant le renflouement, la justice et la journée du souvenir sont toujours au point mort », regrette Chamsdine Aïdara, un des membres du comité d’initiative.



En plus de cela, le comité d’initiative rappelle qu’en ce qui concerne la prise en charge des orphelins de cette tragédie, le gouvernement n’a pris en charge que ceux qui avaient moins de huit ans au moment du drame et cela dix ans après ce drame maritime. Et ce n’est que le 17 Février 2021 que le conseil des ministres a pris la décision de prendre en charge financièrement les orphelins non déclarés pupilles de la nation. Pour les membres du comité d’initiative, la mise en œuvre de cette directive nécessite le recensement exact de tous les ayants droit afin d’éviter des omissions…