Naissance annoncée d’un parti présidentiel : Le mouvement MIMI 2024 salue une « initiative historique » du PR Bassirou Diomaye Faye

Le Mouvement MIMI 2024 a exprimé son soutien à la décision du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de créer un parti politique. Dans un communiqué rendu public ce 6 juillet 2026 à Dakar, la Coordination nationale du mouvement estime que cette initiative marque une étape importante dans la consolidation de la majorité présidentielle et l’accompagnement du projet de transformation du Sénégal.



MIMI 2024 applaudit la décision du Chef de l’État



Le Mouvement MIMI 2024 accueille avec enthousiasme l’annonce de la création prochaine d’un parti politique porté par le Président Bassirou Diomaye Faye. Dans son communiqué, le mouvement qualifie cette décision de « pertinente et stratégique », estimant qu’elle intervient à un moment important de la vie politique nationale.



Pour MIMI 2024, cette initiative constitue une étape décisive dans la volonté de structurer davantage la majorité présidentielle autour d’un cadre politique unifié. Le mouvement y voit également un moyen de renforcer l’ancrage du projet de transformation souveraine du Sénégal.



Une force politique unie pour accompagner les réformes



Dans son texte, MIMI 2024 insiste sur la nécessité de bâtir une force politique organisée, cohérente et fortement implantée sur l’ensemble du territoire national. Selon le mouvement, les défis actuels exigent une meilleure structuration des soutiens du Président de la République.



Cette future formation politique devra, selon MIMI 2024, accompagner les réformes engagées, renforcer la mobilisation des militants et préparer les prochaines échéances dans un esprit de responsabilité et de cohésion.



Le mouvement considère ainsi que la création de ce parti pourrait permettre de donner une base politique plus solide à l’action présidentielle, tout en fédérant les différentes forces qui se réclament du projet porté par Bassirou Diomaye Faye.



MIMI 2024 se dit prêt à contribuer à la construction du parti



La Coordination nationale de MIMI 2024 réaffirme sa disponibilité totale à prendre part à la construction de ce futur grand parti. Le mouvement assure que ses responsables, militants et sympathisants sont prêts à porter cette initiative sur toute l’étendue du territoire national, mais aussi au sein de la diaspora.



Dans son communiqué, MIMI 2024 met en avant les notions de loyauté, de détermination et de responsabilité. Le mouvement se présente ainsi comme un acteur disposé à accompagner activement la mise en place de cette nouvelle structure politique.



Un appel au rassemblement autour du projet présidentiel



Au-delà de son propre engagement, MIMI 2024 lance un appel à toutes les forces attachées à la réussite du projet présidentiel. Le mouvement invite ces acteurs à se rassembler autour de ce qu’il qualifie d’« initiative historique ».



Pour la Coordination nationale, le futur parti ne doit pas seulement être un nouvel instrument politique. Il doit devenir un cadre privilégié d’unité, d’engagement et de mobilisation au service du Sénégal.



MIMI 2024 souhaite que cette formation politique porte l’ambition d’un Sénégal « souverain, juste, prospère et résolument tourné vers l’avenir », conformément à l’esprit du communiqué signé à Dakar, le 6 juillet 2026.