France - Paraguay : Une sénatrice paraguayenne tient des propos racistes envers Mbappé, qui réplique sur X

La Coupe du monde 2026 continue de faire des vagues bien au-delà des terrains. Au lendemain de l’élimination du Paraguay face à la France (0-1) en huitièmes de finale, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, membre du Parti libéral radical authentique, a suscité un tollé international après avoir tenu des propos ouvertement racistes à l’encontre de Kylian Mbappé sur le réseau social X. La parlementaire reprochait au capitaine des Bleus d’avoir refusé de serrer la main du gardien paraguayen Orlando Gil au coup de sifflet final, une attitude qu’elle a commentée en des termes injurieux et discriminatoires, allant jusqu’à comparer l’attaquant français à un animal et à minimiser son intelligence. Ces déclarations, largement relayées et condamnées, sont intervenues quelques heures après celles de l’ancien gardien paraguayen José Luis Chilavert, qui avait qualifié l’équipe de France de sélection africaine avant même le coup d’envoi du match, dans un registre déjà teinté de sous-entendus raciaux.
Face à cette double sortie, Kylian Mbappé a répliqué directement à la sénatrice dans un message public, dénonçant son incompétence et son racisme décomplexé, et affirmant refuser de laisser de tels propos se propager impunément. Le joueur a également salué l’honneur et la passion démontrés par les joueurs paraguayens tout au long de la compétition, opposant leur parcours sportif à ce qu’il a qualifié de pire image possible donnée par leur pays à travers les propos de l’élue.
-
Baccalauréat 2026 au Lycée de Parcelles Assainies : 100 % de réussite en série S1 au jury 1454
-
Dakar Dem Dikk inaugure son Centre de Commandement de l’Exploitation et accélère sa transformation numérique
-
«L'évaluation des politiques publiques au Sénégal 🇸🇳 :clé d'une gouvernance systémique entre contraintes et renouveau »Par Souleymane Zakaria Cissokho
-
Saint-Louis : Mévente dans la filière riz, les producteurs de la vallée réclament le départ du ministre Serigne Gueye Diop
-
Pastef-MONCAP : Khoureychi Thiam dénonce son éviction des groupes WhatsApp