Affaire ASER: Le Président Bassirou Diomaye Faye félicite le journaliste Bachir Fofona pour son ouvrage « Aveux signés, datés et envoyés »

Le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, Mary Teuw Niane, a adressé une lettre de remerciements au journaliste-essayiste Bachir Fofona, dans un courrier daté du 3 juillet 2026.







Selon ce document, le Président Bassirou Diomaye Faye a bien reçu l’ouvrage de l’auteur, intitulé « Aveux signés, datés et envoyés », transmis à la Présidence le 22 mars 2026. Le Chef de l’État a chargé son directeur de Cabinet de transmettre à Bachir Fofona ses vifs remerciements ainsi que ses félicitations, soulignant que ce travail témoigne de son engagement républicain en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance.







La lettre précise également que l’ouvrage fera l’objet d’une exploitation attentive par les services compétents de la Présidence.

