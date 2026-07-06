Dakar Dem Dikk inaugure son Centre de Commandement de l’Exploitation et accélère sa transformation numérique


La société Dakar Dem Dikk a inauguré, ce lundi, son Centre de Commandement de l’Exploitation (CCO), une infrastructure de dernière génération destinée à moderniser la gestion du transport public. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère des Transports terrestres, aériens et des Infrastructures, Abdoulaye Guèye, représentant le ministre. Elle s’est déroulée en présence du directeur général de Dakar Dem Dikk, Assane Mbengue, du directeur général des Transports routiers, Ababacar Fall, ainsi que de plusieurs autorités administratives et partenaires.


Installé au siège de Dakar Dem Dikk, le nouveau Centre de Commandement de l’Exploitation constitue une étape majeure dans la transformation numérique de la société nationale de transport public.

Le centre a été baptisé « Centre de Commandement de l’Exploitation Safiétou Samba Mbodj », en hommage à une ancienne collaboratrice de l’entreprise ayant servi depuis l’époque de la SOTRAC et contribué à son développement.

« Nous avons voulu lui rendre hommage à travers un symbole fort. Ce CCO démontre que la modernisation que nous avons engagée est possible. Après la digitalisation de l’ensemble de nos systèmes, ce centre constitue l’aboutissement de cette transformation », a déclaré le directeur général de Dakar Dem Dikk, Assane Mbengue.

Selon lui, cette plateforme permettra désormais un pilotage en temps réel du réseau de transport. Les équipes pourront suivre la localisation des bus, analyser l’état du trafic, communiquer avec les conducteurs et procéder à des réajustements immédiats de l’exploitation.

Le CCO intègre également un système de vidéosurveillance embarquée permettant de visualiser en temps réel l’intérieur et l’extérieur des véhicules, renforçant ainsi la sécurité des usagers et du personnel.

Pour les voyageurs, cette modernisation se traduira par une meilleure information sur les horaires et les déplacements des bus, ainsi que par la mise en service prochaine d’un nouveau système de billettique. À terme, les autorités ambitionnent de mettre en place un titre de transport unique permettant d’emprunter les bus de Dakar Dem Dikk, le Bus Rapid Transit (BRT) et le Train Express Régional (TER) avec un seul ticket.

Assane Mbengue a également annoncé la disparition progressive du métier de receveur avec la généralisation de la billettique électronique, tout en assurant qu’aucune suppression d’emplois n’était prévue.

« Les agents concernés seront redéployés et trouveront leur place dans cette nouvelle organisation », a-t-il assuré.

Le directeur général a, par ailleurs, précisé que la réalisation du CCO n’a nécessité aucun financement additionnel. Le projet a été intégré au financement initial grâce à une renégociation avec les partenaires techniques et financiers.

Représentant le ministre des Transports terrestres, aériens et des Infrastructures, le directeur général des Transports routiers, Ababacar Fall, a salué une infrastructure « de dernière génération » combinant système d’aide à l’exploitation, système d’information des voyageurs, billettique intégrée et réseau de vidéosurveillance.

« Le socle devant porter toute la modernisation du transport urbain est désormais en place », a-t-il déclaré, soulignant que cette plateforme constitue une étape essentielle vers l’intégration des différents modes de transport dans la capitale.

Il a rappelé que l’objectif du gouvernement est de permettre aux usagers de voyager avec un seul titre de transport sur les réseaux de Dakar Dem Dikk, du BRT et du TER.

Reconnaissant le déficit actuel de bus face à une demande croissante, Ababacar Fall a toutefois rassuré les populations en annonçant l’arrivée prochaine de nouveaux véhicules destinés à renforcer la flotte.

« Nous avons fait le choix de construire d’abord le socle technologique qui permettra à ces nouveaux bus de fonctionner efficacement et de durer dans le temps. Lorsque ces bus arriveront, chacun constatera qu’un véritable changement est en cours. La transformation est engagée », a-t-il conclu.
Autres articles
Lundi 6 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Baccalauréat 2026 au Lycée de Parcelles Assainies : 100 % de réussite en série S1 au jury 1454

Baccalauréat 2026 au Lycée de Parcelles Assainies : 100 % de réussite en série S1 au jury 1454 - 06/07/2026

France - Paraguay : Une sénatrice paraguayenne tient des propos racistes envers Mbappé, qui réplique sur X

France - Paraguay : Une sénatrice paraguayenne tient des propos racistes envers Mbappé, qui réplique sur X - 06/07/2026

«L'évaluation des politiques publiques au Sénégal 🇸🇳 :clé d'une gouvernance systémique entre contraintes et renouveau »Par Souleymane Zakaria Cissokho

«L'évaluation des politiques publiques au Sénégal 🇸🇳 :clé d'une gouvernance systémique entre contraintes et renouveau »Par Souleymane Zakaria Cissokho - 06/07/2026

Saint-Louis : Mévente dans la filière riz, les producteurs de la vallée réclament le départ du ministre Serigne Gueye Diop

Saint-Louis : Mévente dans la filière riz, les producteurs de la vallée réclament le départ du ministre Serigne Gueye Diop - 06/07/2026

Pastef-MONCAP : Khoureychi Thiam dénonce son éviction des groupes WhatsApp

Pastef-MONCAP : Khoureychi Thiam dénonce son éviction des groupes WhatsApp - 06/07/2026

A mi-mandat, Macky avait pris son envol : Pastef blablate ! Par (ABC)

A mi-mandat, Macky avait pris son envol : Pastef blablate ! Par (ABC) - 06/07/2026

[ Contribution] Créer un parti autour du Président Bassirou Diomaye Faye : une nécessité politique pour la stabilité institutionnelle ?

[ Contribution] Créer un parti autour du Président Bassirou Diomaye Faye : une nécessité politique pour la stabilité institutionnelle ? - 06/07/2026

‎‎VÉLINGARA (Kolda) : Mansour Faye (Maire/Saint-Louis) en campagne agricole invite le duo Diomaye-Sonko à s'occuper des urgences...

‎‎VÉLINGARA (Kolda) : Mansour Faye (Maire/Saint-Louis) en campagne agricole invite le duo Diomaye-Sonko à s'occuper des urgences... - 06/07/2026

Mali: l'armée et l'Africa Corps russe tiennent le camp d'Anéfis, assiégé et bombardé

Mali: l'armée et l'Africa Corps russe tiennent le camp d'Anéfis, assiégé et bombardé - 06/07/2026

Le Hamas dissout ses instances dirigeantes, ce qui change à Gaza

Le Hamas dissout ses instances dirigeantes, ce qui change à Gaza - 06/07/2026

Jusqu'à la dernière seconde ! Le Cap-Vert nous offre la plus belle image du football !

Jusqu'à la dernière seconde ! Le Cap-Vert nous offre la plus belle image du football ! - 06/07/2026

Difficultés rencontrées par les usagers des postes de péage sur l'autoroute reliant Dakar à Thiès : le forum Civil interpelle EIFFAGE

Difficultés rencontrées par les usagers des postes de péage sur l'autoroute reliant Dakar à Thiès : le forum Civil interpelle EIFFAGE - 06/07/2026

Magal Darou Khoudoss: Khadim Ba, l’absent le plus présent !

Magal Darou Khoudoss: Khadim Ba, l’absent le plus présent ! - 06/07/2026

Nigeria: des hommes armés tuent au moins neuf fermiers dans le Nord-Ouest (rapport et source locale)

Nigeria: des hommes armés tuent au moins neuf fermiers dans le Nord-Ouest (rapport et source locale) - 06/07/2026

Insultes contre Assimi Goïta et Abdoulaye Maïga: le tiktokeur malien Alassane Diop condamné à un an ferme à Dakar et 5 millions de francs Cfa de dommages et intérêts

Insultes contre Assimi Goïta et Abdoulaye Maïga: le tiktokeur malien Alassane Diop condamné à un an ferme à Dakar et 5 millions de francs Cfa de dommages et intérêts - 06/07/2026

Violences et drogue : l’étudiant M.Mbaye condamné à deux mois de prison ferme pour violences et voies de fait sur sa mère

Violences et drogue : l’étudiant M.Mbaye condamné à deux mois de prison ferme pour violences et voies de fait sur sa mère - 06/07/2026

Touba— coups et blessures volontaires : une dispute autour d’un troupeau finit à coups de gourdin, M. Diop condamné à six mois ferme

Touba— coups et blessures volontaires : une dispute autour d’un troupeau finit à coups de gourdin, M. Diop condamné à six mois ferme - 06/07/2026

Tentative de viol présumée à Mbour : un boulanger de 54 ans piégé par l’enregistrement audio d’une adolescente

Tentative de viol présumée à Mbour : un boulanger de 54 ans piégé par l’enregistrement audio d’une adolescente - 06/07/2026

Audience avec le président de la République: les Maires de la Coalition Diomaye Président dénoncent une tentative de manipulation de l'opinion...

Audience avec le président de la République: les Maires de la Coalition Diomaye Président dénoncent une tentative de manipulation de l'opinion... - 06/07/2026

Trump rencontrera Zelensky et al-Charaa en marge du sommet de l’Otan

Trump rencontrera Zelensky et al-Charaa en marge du sommet de l’Otan - 06/07/2026

La Russie prépare une nouvelle attaque massive, affirme Kiev

La Russie prépare une nouvelle attaque massive, affirme Kiev - 06/07/2026

Centenaire de Cheikh Mohamed Gorgui Guèye « Sangabi » : la communauté Naby Allah célèbre son héritage spirituel

Centenaire de Cheikh Mohamed Gorgui Guèye « Sangabi » : la communauté Naby Allah célèbre son héritage spirituel - 06/07/2026

Retour des Lions : la délégation officielle attendue, ce mardi 7 juillet à Dakar

Retour des Lions : la délégation officielle attendue, ce mardi 7 juillet à Dakar - 05/07/2026

Congrès extraordinaire à Rufisque : le Parti Awalé apporte son soutien à la création d'un grand parti présidentiel

Congrès extraordinaire à Rufisque : le Parti Awalé apporte son soutien à la création d'un grand parti présidentiel - 05/07/2026

Drame en pleine brousse à Barkédji : un père de famille retrouvé mort, des blessures constatées sur son corps

Drame en pleine brousse à Barkédji : un père de famille retrouvé mort, des blessures constatées sur son corps - 05/07/2026

Émancipation et citoyenneté aux Parcelles Assainies : Le pari réussi de Fatou Kiné Diakhaté pour les communautés

Émancipation et citoyenneté aux Parcelles Assainies : Le pari réussi de Fatou Kiné Diakhaté pour les communautés - 05/07/2026

Mendicité des enfants : Le MNJP/AFP prône la création d’une caisse nationale de dons

Mendicité des enfants : Le MNJP/AFP prône la création d’une caisse nationale de dons - 05/07/2026

Le guide suprême iranien absent aux funérailles de son père

Le guide suprême iranien absent aux funérailles de son père - 05/07/2026

Poutine et Trump ont discuté de la guerre en Ukraine par téléphone

Poutine et Trump ont discuté de la guerre en Ukraine par téléphone - 05/07/2026

Édouard Philippe entre dans l’arène présidentielle : « Je suis un enfant de la classe moyenne »

Édouard Philippe entre dans l’arène présidentielle : « Je suis un enfant de la classe moyenne » - 05/07/2026

RSS Syndication