Dakar Dem Dikk inaugure son Centre de Commandement de l’Exploitation et accélère sa transformation numérique

La société Dakar Dem Dikk a inauguré, ce lundi, son Centre de Commandement de l’Exploitation (CCO), une infrastructure de dernière génération destinée à moderniser la gestion du transport public. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère des Transports terrestres, aériens et des Infrastructures, Abdoulaye Guèye, représentant le ministre. Elle s’est déroulée en présence du directeur général de Dakar Dem Dikk, Assane Mbengue, du directeur général des Transports routiers, Ababacar Fall, ainsi que de plusieurs autorités administratives et partenaires.





Installé au siège de Dakar Dem Dikk, le nouveau Centre de Commandement de l’Exploitation constitue une étape majeure dans la transformation numérique de la société nationale de transport public.



Le centre a été baptisé « Centre de Commandement de l’Exploitation Safiétou Samba Mbodj », en hommage à une ancienne collaboratrice de l’entreprise ayant servi depuis l’époque de la SOTRAC et contribué à son développement.



« Nous avons voulu lui rendre hommage à travers un symbole fort. Ce CCO démontre que la modernisation que nous avons engagée est possible. Après la digitalisation de l’ensemble de nos systèmes, ce centre constitue l’aboutissement de cette transformation », a déclaré le directeur général de Dakar Dem Dikk, Assane Mbengue.



Selon lui, cette plateforme permettra désormais un pilotage en temps réel du réseau de transport. Les équipes pourront suivre la localisation des bus, analyser l’état du trafic, communiquer avec les conducteurs et procéder à des réajustements immédiats de l’exploitation.



Le CCO intègre également un système de vidéosurveillance embarquée permettant de visualiser en temps réel l’intérieur et l’extérieur des véhicules, renforçant ainsi la sécurité des usagers et du personnel.



Pour les voyageurs, cette modernisation se traduira par une meilleure information sur les horaires et les déplacements des bus, ainsi que par la mise en service prochaine d’un nouveau système de billettique. À terme, les autorités ambitionnent de mettre en place un titre de transport unique permettant d’emprunter les bus de Dakar Dem Dikk, le Bus Rapid Transit (BRT) et le Train Express Régional (TER) avec un seul ticket.



Assane Mbengue a également annoncé la disparition progressive du métier de receveur avec la généralisation de la billettique électronique, tout en assurant qu’aucune suppression d’emplois n’était prévue.



« Les agents concernés seront redéployés et trouveront leur place dans cette nouvelle organisation », a-t-il assuré.



Le directeur général a, par ailleurs, précisé que la réalisation du CCO n’a nécessité aucun financement additionnel. Le projet a été intégré au financement initial grâce à une renégociation avec les partenaires techniques et financiers.



Représentant le ministre des Transports terrestres, aériens et des Infrastructures, le directeur général des Transports routiers, Ababacar Fall, a salué une infrastructure « de dernière génération » combinant système d’aide à l’exploitation, système d’information des voyageurs, billettique intégrée et réseau de vidéosurveillance.



« Le socle devant porter toute la modernisation du transport urbain est désormais en place », a-t-il déclaré, soulignant que cette plateforme constitue une étape essentielle vers l’intégration des différents modes de transport dans la capitale.



Il a rappelé que l’objectif du gouvernement est de permettre aux usagers de voyager avec un seul titre de transport sur les réseaux de Dakar Dem Dikk, du BRT et du TER.



Reconnaissant le déficit actuel de bus face à une demande croissante, Ababacar Fall a toutefois rassuré les populations en annonçant l’arrivée prochaine de nouveaux véhicules destinés à renforcer la flotte.



« Nous avons fait le choix de construire d’abord le socle technologique qui permettra à ces nouveaux bus de fonctionner efficacement et de durer dans le temps. Lorsque ces bus arriveront, chacun constatera qu’un véritable changement est en cours. La transformation est engagée », a-t-il conclu.