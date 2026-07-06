Baccalauréat 2026 au Lycée de Parcelles Assainies : 100 % de réussite en série S1 au jury 1454

Binta Ndiaye

La proclamation des résultats du baccalauréat s’est déroulée ce lundi au Lycée des Parcelles Assainies Unité 13 , dans une atmosphère chargée d’émotion. Candidats, parents et proches étaient venus nombreux assister à ce moment décisif, entre espoir, stress et soulagement.Au jury 1454, les résultats sont jugés satisfaisants par son président, le Docteur Djibril Baldé. La série S1 s’est particulièrement illustrée en enregistrant un taux de réussite de 100 %. Les 30 candidats ont été admis d’office, dont 16 avec la mention Bien et 14 avec la mention Assez Bien.En série S2, 75 candidats ont été admis d’office, avec une mention Très Bien, huit mentions Bien et vingt mentions Assez Bien. Vingt-six autres sont admissibles au second groupe.La série L1 compte neuf admis d’office, dont un avec la mention Assez Bien, tandis que vingt-huit candidats sont admissibles. En série L2, vingt-quatre candidats ont été admis d’office, dont deux avec la mention Assez Bien, et trente-et-un autres sont convoqués au second groupe.Ces résultats traduisent les performances réalisées par les candidats du jury 1454 et confirment notamment l’excellence affichée par la série S1, qui réalise un parcours sans faute avec un taux de réussite de 100%.