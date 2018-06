NÉCROLOGIE : Décès de Adja Rokhaya Diouf, femme de Doudou Ndiaye Rose et mère de Aziza Ndoye

Nous venons d'apprendre le rappel à Dieu de Adja Rokhaya Diouf, la quatrième épouse de feu Doudou Ndiaye Coumba Rose et mère du manager de Wally Ballago Seck Aziza Ndoye.

Sœur de Ndèye Fatou Diouf Diaga, Adja Rokhaya Diouf est rappelée à Dieu ce matin et la levée du corps aura lieu cet après-midi à la mosquée de Ouest Foire suivie de l'enterrement à Yoff.

Dakaractu s'associe à cette douleur et présente ses condoléances à Aziza, à Kiné Diouf, à Wally Ballago Seck et à la famille éplorée...