Mouvement d’humeur : le SAMES suspend son mot d’ordre à cause du Magal et sur la demande du MSAS.

Le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) réuni en BEN extraordinaire élargi aux secrétaires généraux de zones et de sections, au COMES et à l’Association des internes et anciens internes du Sénégal, ce jour 09 septembre 2022 pour évaluer son mot d’ordre de grève, a décidé de sa suspension.



Une décision prise compte tenu des besoins de la couverture sanitaire du Magal de Touba, mais aussi sur la demande du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, indique le SAMES dans un communiqué.



Le syndicat rappelle que les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes se sont mobilisés comme un seul homme pour défendre la dignité de leur profession. « Aujourd’hui encore, la demande d’une justice rapide et équitable pour nos camarades de Kédougou reste une exigence du SAMES », lit-on sur la note.



Le SAMES compte adopter une démarche pédagogique à l’endroit du garde des sceaux et des magistrats pour une meilleure compréhension de leur art et la particularité de l’exercice de la médecine au Sénégal.