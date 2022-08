Mouvement d’humeur à Expresso Sénégal : Les agents assiègent la boite et alertent les autorités…

Les travailleurs de Expresso Sénégal ont organisé un sit-in ce matin devant les locaux de la boite pour dénoncer l’attitude unilatérale du directeur général contre leurs intérêts. Ces derniers, protégés par la législation du code du travail, jugent que cette procédure de licenciement collectif pour des motifs économiques selon la direction, est tout simplement injuste.



Des membres du comité sectoriel du Syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications d’Expresso Sénégal sont ainsi remontés suite à ce licenciement de plus de 30 de leurs collègues pour avoir participé à une manifestation. Les membres du syndicat de l'opérateur téléphonique ont envahi ce lundi le hall de l’immeuble la Rotonde où se trouve la Direction pour fustiger l'attitude du top management.



Confrontés à pas mal de problèmes dans leur boite, les travailleurs d'Expresso Sénégal dénoncent et protestent contre la gestion du directeur général Mr Radi Al Mamoun et lancent un appel aux autorités pour statuer sur leur sort...