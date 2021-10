Mouhamadou Lamine Lahi, porte-parole des Layène à Diouf Sarr : « La communauté Layène vous est redevable »

Venu représenter le gouvernement lors de la commémoration de la naissance du Prophète Mohamed (PSL), le ministre de la Santé et de l'Action Sociale et non moins maire de Yoff, a sollicité des prières pour la réussite de ses projets et l'atteinte de ses ambitions politiques.



En réponse, le porte-parole de la famille Layène, Mouhamadou Lamine Lahi a rassuré Diouf Sarr en lui disant que "la famille vous est redevable. Nous allons prier pour vous et pour le président de la République. Vous avez toujours investi au bénéfice de la communauté"...