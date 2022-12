Motion de Censure rejetée : La ministre Mariama Sarr salue «une grande avancée démocratique»

La ministre de la formation professionnelle qui accompagnait le gouvernement lors de l'examen de la motion de censure par les députés a salué l'avancée de la démocratie sénégalaise avec le rejet de la motion de censure présentée par la coalition Yewwi Askan Wi. Selon Mme Mariama Sarr, cela montre la vitalité de la démocratie sénégalaise.



«C'est un sentiment de satisfaction et de bonheur parce que cela signifie encore une fois que le Sénégal est un grand pays démocratique. Les urnes ont donné raison à la République. Et je sais que sur cette lancée, le Sénégal va beaucoup avancer dans le bon sens. Et c'est une leçon que tout le monde doit retenir pour savoir que le Sénégal est doté de bonnes institutions. Cela prouve que le Sénégal est dans la bonne voie et que la démocratie est en marche», se réjouit Mariama Sarr...