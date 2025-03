Moscou et Washington "saluent" les efforts de "pays tiers" pour soutenir les accords sur l'Ukraine (Kremlin)

Moscou et Washington se félicitent des efforts de "pays tiers" visant à faciliter l'application des accords sur la navigation en mer Noire et les frappes sur les installations énergétiques en Russie et en Ukraine annoncées par la Maison Blanche, a indiqué mardi le Kremlin.



"La Russie et les Etats-Unis saluent les bons offices des pays tiers pour soutenir la mise en oeuvre des accords dans les domaines énergétique et maritime", a affirmé la présidence russe dans un communiqué, alors que les Européens restent à ce stade tenus à l'écart des discussions sur l'Ukraine.