Mort de Nahel : la cagnotte pour le policier a dépassé le million d’euros...Celle en soutien à la maman de la victime s'élève juste à près de 190 000 euros.



Lancée il y a quatre jours par le polémiste d’extrême droite Jean Messiha, la cagnotte en soutien pour la famille du policier de Nanterre, Florian, impliqué dans la mort du jeune adolescent, s'élève désormais à million d’euros ce lundi, en début d’après-midi. D'après le compte publié sur la page de la cagnotte, sur GoFundMe, à 13 heures 35 (GMT), le décompte était à 1 057 150 euros récoltés avec plus de 50.000 donateurs.



Dans un tweet, l'initiateur Jean Messiha a déclaré " Notre mobilisation pour la famille de Florian M. et notre respect des règles ont payé. Malgré un djihad gaucho-progressiste pour bloquer notre cagnotte, la plateforme Gofundme a décidé de la maintenir ! Les services de réanimation vont être saturés par un afflux de gauchos en PLS ! Bravo à tous et vive la France !".



La plateforme GoFundMe, qui héberge cette cagnotte « polémique » de renchérir auprès du Parisien " Actuellement, cette cagnotte est conforme à nos conditions d’utilisation car les fonds seront versés directement à la famille en question".



Toutefois, la cagnotte en soutien à la maman de Nahel est estimée ce lundi à 190 000 euros...