Mort dans le conflit Russo-Ukrainien : Que sait-on de l’étudiant zambien Lemekhani Nathan Nyirenda ?

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Zambie a été informé le 9 novembre dernier de la mort d’un de ses compatriotes vivant à Moscou. La victime en question s’appelle Lemekhani Nathan Nyirenda. Âgé de 23 ans, il a été étudiant parrainé par le gouvernement zambien et poursuivait ses études en génie nucléaire à l'Institut de génie physique de Moscou (MEPHI) en Fédération de Russie.



D’après les informations des autorités de la diplomatie zambienne, le jeune étudiant est décédé le 22 septembre 2022 en Ukraine sur le front du conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Selon toujours les informations de l'ambassade de la Zambie à Moscou, il est établi après vérification que la dépouille de l’étudiant Nyirenda avait depuis été transportée dans la ville frontalière russe de Rostov en vue d'être rapatriée en Zambie. Mais d’après toujours le ministère zambien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, « en avril 2020, Lemekhani Nathan Nyirenda avait enfreint les lois de la Fédération de Russie et, à ce titre, il a ensuite été reconnu coupable et condamné à neuf ans et six mois d'emprisonnement. Il purgeait sa peine à la prison de sécurité moyenne de Tyer, à la périphérie de Moscou ».



Cependant, compte tenu de cette très triste évolution de son dossier, le Gouvernement zambien par le biais de son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Stanley K. Kakubo a demandé aux autorités russes de « fournir d'urgence des informations sur les circonstances dans lesquelles un citoyen zambien, purgeant une peine de prison à Moscou, aurait pu être recruté pour combattre en Ukraine et y perdre la vie ».

Une affaire à suivre…