Moody’s abaisse la note du Sénégal à B3

Selon la revue "ConfidentielDakar", l’agence de notation Moody’s a annoncé, vendredi soir, la dégradation de la note du Sénégal, qui passe désormais à B3 avec une perspective négative. Cette décision clôture la revue engagée par l’agence. La perspective négative reflète les risques liés à la détérioration de la situation fiscale et à la liquidité du gouvernement sénégalais.



Cette dégradation s’explique par la révélation de paramètres budgétaires nettement affaiblis, mis en lumière par la Cour des comptes. La note B3, considérée comme très spéculative, indique un niveau de risque de crédit élevé. Il s’agit de la plus mauvaise notation attribuée au Sénégal depuis au moins deux décennies.



Cette décision aura des conséquences directes sur les conditions d’emprunt du pays. Dakar devra désormais se financer à des taux d’intérêt plus élevés, pouvant atteindre des niveaux à deux chiffres, les prêteurs intégrant désormais le risque accru de défaut de paiement dans leurs calculs.