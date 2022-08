Mondial Qatar 2022 : Que valent l’Iran et la Bolivie, les potentiels adversaires des Lions en amical?

À défaut des grosses pointures qu’espérait Aliou Cissé et la fédération sénégalaise de football (Fsf) en qualité de sparring-partner pour une bonne préparation de la coupe du monde de football Qatar 2022 (20 au 18 décembre), les Lions devront se frotter à des adversaires d’un tout autre standing.



Il s’agirait, en cas d’officialisation par la Fsf, de la sélection iranienne comme évoqué depuis quelques jours. Mais aussi de la Bolivie qui pourrait bien croiser le chemin des Lions de la Téranga en route vers le mondial.

Actuellement classée à la 21ème place au classement FIFA, la sélection Iranienne a remporté neuf (9) de ses dix (10) derniers matches. Qualifiée à la coupe du monde et logée dans le groupe B avec les USA, l’Angleterre et Pays de Galles, la Team Melli est une équipe à la fois joueuse et très défensive. Avec un style de jeu qui s’approche de celles des formations hispaniques très tactique et porté dans les transitions rapides, les champions d’Afrique tiennent là un bel adversaire.



Il faut dire que cette signature porte la marque du technicien portugais, Carlos Queiroz, qui a façonné la sélection iranienne selon son idéologie entre 2011 et 2019. Demi-finaliste de la Coupe d’Asie, l’Iran connaîtra en 2022 sa deuxième qualification d’affilée à une coupe du monde, de même que le Sénégal.

Dans le palmarès de la Team Melli on peut compter trois coupes d’Asie des nations (1968, 1972 et 1976) et quatre jeux asiatiques (1974, 1990, 1998, 2002.) Néanmoins, la République islamique d’Iran n’a pas toujours été portée vers le football…

Contrairement à l’Iran, la Bolivie reste une modeste formation qui se trouve au niveau de la 81ème place du classement FIFA. La Verde qui avait été battue 3-0 (éliminatoires mondial 2022 zone Am sud) par l’Équateur, futur adversaire des Lions, n’a plus pris part à une coupe du monde depuis 1950 !



Un sparring-partner idéal pour Sadio Mané et les siens qui vont quand-même devoir s’employer pour contenir la fougue et la combativité des Boliviens si cette rencontre devait se tenir dans les prochaines semaines…

Pour la fenêtre FIFA prévue entre fin août et début septembre, les adversaires du Sénégal dans le groupe A, à savoir le Qatar et l’Équateur ont déjà choisi leurs futurs matchs amicaux (Qatar vs Jamaïque, le 26

En attendant d'en savoir davantage sur la préparation des Pays-Bas, les Lions ont tout intérêt à affûter leurs armes à l'image de leurs futurs adversaires…

leurs armes à l’image de leurs futurs adversaires…

