Mondial-2026/Qualifications: le point sur la zone Afrique

Le point sur la zone Afrique des qualifications pour la Coupe du monde 2026 de football à l'issue des matches joués vendredi:





Groupe A



Vendredi 21 mars



Ethiopie - Egypte 0 - 2



Burkina - Djibouti 4 - 1





Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif



1. Egypte 13 5 4 1 0 13 2 11



2. Burkina 8 5 2 2 1 11 6 5



3. Sierra Leone 8 5 2 2 1 7 6 1



4. Guinée Bissau 6 5 1 3 1 4 5 -1



5. Ethiopie 3 5 0 3 2 1 6 -5



6. Djibouti 1 5 0 1 4 3 14 -11





Groupe B



Vendredi 21 mars



RD Congo - Soudan du Sud 1 - 0





Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif



1. Soudan 10 4 3 1 0 7 1 6



2. RD Congo 10 5 3 1 1 5 2 3



3. Sénégal 8 4 2 2 0 6 1 5



4. Togo 3 4 0 3 1 2 3 -1



5. Soudan du Sud 2 5 0 2 3 1 9 -8



6. Mauritanie 1 4 0 1 3 0 5 -5





Groupe C



Vendredi 21 mars



Afrique du Sud - Lesotho 2 - 0



Rwanda - Nigeria 0 - 2





Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif



1. Afrique du Sud 10 5 3 1 1 8 5 3



2. Bénin 8 5 2 2 1 6 5 1



3. Rwanda 7 5 2 1 2 3 3 0



4. Nigeria 6 5 1 3 1 6 5 1



5. Lesotho 5 5 1 2 2 3 4 -1



6. Zimbabwe 3 5 0 3 2 4 8 -4





Groupe F



Vendredi 21 mars



Burundi - Côte d'Ivoire 0 - 1





Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif



1. Côte d'Ivoire 13 5 4 1 0 13 0 13



2. Gabon 12 5 4 0 1 10 5 5



3. Burundi 7 5 2 1 2 8 7 1



4. Kenya 6 5 1 3 1 10 6 4



5. Gambie 4 5 1 1 3 12 12 0



6. Seychelles 0 5 0 0 5 2 25 -23





Groupe G



Vendredi 21 mars



Botswana - Algérie 1 - 3



Mozambique - Ouganda 3 - 1





Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif



1. Algérie 12 5 4 0 1 11 5 6



2. Mozambique 12 5 4 0 1 9 6 3



3. Guinée 7 5 2 1 2 4 4 0



4. Botswana 6 5 2 0 3 7 8 -1



5. Ouganda 6 5 2 0 3 5 7 -2



6. Somalie 1 5 0 1 4 3 9 -6





Groupe H



Vendredi 21 mars



Guinée équatoriale - Sao Tomé et Principe 2 - 0





Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif



1. Tunisie 13 5 4 1 0 7 0 7



2. Namibie 11 5 3 2 0 7 1 6



3. Liberia 7 5 2 1 2 5 3 2



4. Malawi 6 5 2 0 3 4 4 0



5. Guinée équatoriale 6 5 2 0 3 3 7 -4



6. Sao Tomé et Principe 0 5 0 0 5 1 12 -11





Groupe I



Vendredi 21 mars



Ghana - Tchad 5 - 0





Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif



1. Ghana 12 5 4 0 1 12 5 7



2. Madagascar 10 5 3 1 1 9 3 6



3. Comores 9 5 3 0 2 8 7 1



4. Mali 8 5 2 2 1 8 4 4



5. Centrafrique 4 5 1 1 3 8 13 -5



6. Tchad 0 5 0 0 5 1 14 -13





NDLR: Les dix vainqueurs de groupes disputeront un 3e et dernier tour de qualification.