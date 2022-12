Mondial 2022 : Le Franco-marocain, Jamel Debbouze, prône la confraternité entre les deux pays !

Le choix n’a pas été très aisé pour l'humoriste et supporter Franco-marocain, Jamel Debbouze ce mercredi au moment de se rendre au stade Al Bayt de Doha. En effet, pour le choc en demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc, Jamel Debbouze a coupé la poire en deux.

Pour ne pas faire de jaloux entre son pays d’origine et son pays d’accueil, il a arboré un maillot pour le moins atypique avec une moitié pour la France et une autre pour le Maroc !



Quelques heures avant le match, interrogé par Bein Sport, Jamel Debbouze avait servi cette réponse… « C’est comme si mon père se battait contre ma mère ! »



C’est donc avec ce message prônant la confraternité et le mélange culturel qu’il s’est rendu au stade Al Bayt au plus grand bonheur de ses fans qui ont largement partagé ces photos sur la toile …