Mon message aux Racistes et aux Islamophobes (El Hadji Gorgui Wade Ndoye)

Je dis à ces minables que je m'appelle El Hadji Gorgui Wade Ndoye, je suis Noir, Musulman et Pratiquant et très Fier... En plus je vous emmerde ! Point !

Détester un être humain est le signe ultime de la Négation de Soi. Si vous avez de la colère, vous savez ce qui se passe à #Gaza où des Femmes, des Enfants, des bras valides sont assassinés sont emprisonnés dans un ciel ouvert sans nourriture, sans eau, bombardés par un criminel sanguinaire notoire que vous soutenez !



Allez voir au Congo comment des populations sont violées leurs biens volés depuis des siècles, autant de Sang que vous buvez tous les jours pour vous donner un sentiment de puissance !

Allez voir au Soudan comment ce grand peuple aux civilisations complexes a été divisé sous de faux prétextes pour lui prendre son pétrole!

Allez voir comment des humains sont maltraités sous nos yeux au Myanmar.

Allez voir en Chine comment les Ouighours sont déshumanisés! Est ce donc ça les valeurs que vous chérissez? POUR NOUS HAIR NOUS MUSULMANS? Alors, haissez nous, mais vous devrez vous étouffer dans la Nuit Sombre de vos inepties de votre posture hypocrondriaque ! Etouffez donc!



Ne jamais détesrer un être humain même Netanyahou mais, ses Actes !



Les Barbares sont partout, dans toutes les couleurs, dans toutes les obédiences, dans tous les cercles, s'il faut Détester : donnez vous l'Honneur et la Santé non de de hair des Humains qui ne vous envient en rien, en rien, mais comdamnez d'abord vos actes ignobles en vous mêmes et ceux des autres mais pas les Humains!

Je sais c'est trop demander à des personnes qui se croient sorties de la cuisse de Jupiter mais qui ignorent tout des cosmogonies!



I am.Muslim ! I am.Black ! I am.Proud to be a Human !



- El Hadji Gorgui Wade Ndoye- ContinentPremier.Com