Modou Lô, les 22 coups de poings et le mystérieux individu qui a failli créer une catastrophe !

Entre l’avalanche de coups de poings qui s’est abattue sur Ama Baldé et l’individu qui a surgi des feux de l’enfer pour créer le chaos entre les deux lutteurs, le combat royal a failli tourner au fiasco royal ! Mais comment cela a-t-il pu se produire dans une enceinte remplie de force de l’ordre et de sécurité censées être sur le qui-vive ? Il s’en est fallu de quelques secondes pour que cet envahisseur chamboule irrémédiablement l’issue de ce combat de lutte dont les acteurs étaient déjà dans une délicate posture. Loin d’être un fait isolé, ceci est la énieme fois que de pareils agissements se produisent dans l’arène sénégalaise. Le tout sous les yeux d’un comité national de gestion de la lutte (Cng) qui semble être impuissant, à la limite laxiste ! Pourtant un dispositif sécuritaire « exceptionnel » avait été annoncé en grande pompe…







Alors que Modou Lô était en bonne posture, calé sur le dos de son adversaire, un supporter de Ama Baldé est venu à la rescousse de son ami et lutteur qui etait sur le point de rendre les armes. Il sera embarqué manu militari par près d’une dizaine de policiers… Avant d’aller plus loin, il faut préciser que ceci n’est pas un fait inédit dans les arènes de lutte sénégalaises (Papa Boy Djiné vs Jacob Baldé, Naar Touré vs Gambien etc…) Les intrus et autres fauteurs de troubles ont toujours existé au sein comme en dehors de l’enceinte. Ils ont tout le temps fait partie de la lutte et de son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Souvent lancé dans des missions suicidaires pour aller verser une potion mystique sur le lutteur adverse, exécuter une directive des marabouts ou tout simplement pour verser dans la provocation, l’intrus fait partie du paysage de la lutte. Au point d’être normalisé ? Certainement pas ! Certes, des efforts sont en train d’être faits par le CNG pour pallier ces écarts de conduite venant du lutteur et ou de ses accompagnateurs. Mais, c’est encore trop tendre en termes de sanctions.







Sur ce coup, les prédicateurs et charlatans du dimanche ont bien failli avoir raison. Après plus de quatre ans d’attente, le combat aurait pu ne jamais aller au bout. Un combat inachevé ou une chute litigieuse, c’est aussi ce que les amateurs de lutte redoutaient intérieurement. C’est ce que bon nombre d’observateurs craignaient. Un incident qui viendrait gâcher la fête à l’issue de ce combat de lutte dont la tenue a toujours été incertaine même le jour-j ! Tout au long de cette soirée sous haute tension, les provocations ont été de mises de part et d’autre. Pikinois et Parcellois n’ont pas vraiment été exemplaires même si le fair-play prendra finalement le dessus avec le verdict final.







Avec son intervention inopportune pour voler au secours de Ama Baldé, son ami et champion en délicatesse, l’individu dont l’identité n’est pas encore clairement établie, a fini de démontrer que Xaragne était véritablement trop fort pour son jeune et inexpérimenté challenger. Tel un renfort venu secourir son coéquipier aux abois, le perturbateur s’est comme par magie détaché du regard des forces de l’ordre, dont la vigilance a semble-t-il été quelque peu perturbée par la tension du combat. De manière inexplicable et à la face de tout le pays qui regardait ce duel haletant, il s’élancera tel un beau diable sur Modou Lô qui mettait une misère à Ama. Son sang n’a fait qu’un tour quand il s’est rendu compte que son protégé tombait vers un terrible et inévitable revers dans l’arène nationale de Pikine. En bousculant Modou Lô qui était sur le dos de Ama Baldé, il a failli « sauver » le fils de Falaye qui venait de mettre un 4eme appuis au sol. En ce moment précis, le pikinois venait de recevoir le 22eme coups de poing d’une longue et terrible série de frappes lancées par le roi des arènes. Une sacrée correction !







Et si l’envahisseur était intervenu quelques secondes plus tôt avant la chute sur quatre appuis ? Quel serait le sort de ce combat dont le verdict a été facilité par la VAR ? L’arbitre central, Malick Ngom, aurait-il pris la responsabilité de déclarer Ama Baldé perdant ? Modou Lô aurait-il accepté de revenir lutter à la demande du maître du jeu ? Rien n’est moins sûr… Ce qui est sûr, c’est que le mis en cause à certainement passé un sale quart d’heure. Immédiatement maîtrisé et embarqué par les policiers, il va répondre de son acte à la fois audacieux et totalement irresponsable. La sanction sera certainement à la hauteur de sa témérité. L’intégrité physique d’un des lutteurs aurait pu être dangereusement touchée. Le CNG, les FDS et le promoteur, tous responsables à divers degrés, ont frôlé la catastrophe.