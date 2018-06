" Modou Diagne Fada ne participera pas à un gouvernement de Macky Sall "(Abdoulaye Bayaty Babou, Ldr/Yessal)

Depuis la rencontre du leader de Ldr/ Yessal, Modou Diagne Fada et le président de la République Macky Sall, les commentaires vont bon train, annonçant même la participation de ce dernier dans un gouvernement de Macky Sall. Rumeur qui a poussé le coordinateur de Ldr/Yessal dans le département de Mbour, Abdoulaye Bayaty Babou, à se prononcer.

Selon le 2e adjoint au maire de Mbour, Modou Diagne Fada agit certes au nom et pour le compte de Ldr/Yessal, mais il n'a jamais été jamais dans leur feuille de route une quelconque participation à un gouvernement de Macky Sall.

"Modou Diagne Fada est mandaté à rencontrer tous les libéraux pour les prochaines élections présidentielles. Ce qu'il a fait avec Macky Sall, il l'a fait avec Pape Diop de Bokk Guiss Guiss de même qu'avec Habib Sy. Cela ne veut pas dire qu'il va rejoindre le gouvernement. Modou Diagne Fada ne participera d'ici les élections à aucun gouvernement dirigé par Macky Sall. C'est impossible et impensable ", a-t-il martelé. Cependant l'enfant de Mbour Maure s'est aussi prononcé sur le départ de l'un des lieutenants de son chef de parti, précisément Babacar Ba, dont le départ, selon lui était prévisible. Concernant l'avenir de leur coalition, "les paris sont ouverts", affirme Bayaty Babou...