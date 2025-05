Modou Diagne Fada : « Notre participation au dialogue n’est pas un blanc-seing pour un changement de régime! »

Modou Diagne Fada, fidèle à la tradition de dialogue de son parti, a affirmé que LDR YEESAL s'engagera activement dans les discussions pour consolider la démocratie sénégalaise. Il a énuméré les points principaux à traiter : sponsoring, rationalisation des partis politiques, financement des formations politiques, instance électorale et calendrier républicain. Cependant, il a pris soin de prévenir : « Nous ne soutiendrons pas l'accroissement des prérogatives d'un Premier ministre ou une modification de régime », prévient-il, déclarant être contre tout type de réforme sans l'approbation populaire par référendum.



Il a aussi identifié un désaccord avec l'APR, son partenaire, concernant l'importance du dialogue, tout en soulignant l'autonomie de son parti : « LDR YEESAL est un parti souverain. Il est donc naturel que nous ayons parfois des perspectives divergentes sur certaines questions. » Cependant, il souligne que cette discorde n'affecte pas les liens personnels et politiques entre les deux parties, exprimant le désir de préserver la cohésion au sein de l'opposition.

Dans une tonalité plus sérieuse, Modou Diagne Fada a fortement critiqué la condition des ex-ministres et figures politiques actuellement emprisonnés. Il a qualifié ces arrestations de « injustes » et de « règlements de comptes politiques », accusant le gouvernement d'utiliser la justice pour dissimuler son incompétence. « Le nombre de prisonniers politiques au Sénégal est excessif actuellement. » « Le peuple commence à perdre patience », a-t-il déclaré, exhortant l’opposition à se rassembler pour affronter ce qu'il qualifie d'excès autoritaires.

Pour finir, le dirigeant de LDR YEESAL a réitéré son dévouement au Front de Défense pour la République, plaidant pour que les désaccords concernant le dialogue national ne mènent pas à sa fragmentation. Il a terminé en affirmant son soutien aux prisonniers d'opinion, aux maires en détention et aux entrepreneurs emprisonnés, promettant que son parti persévérera dans la lutte pour la démocratie et la justice au Sénégal.