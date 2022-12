Modou Ciss encense Doudou Ka : « Grâce à votre clairvoyance, l’Afrique est sur la voie d’avoir son propre centre de maintenance... »

Le député Modou Ciss a encensé le ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka, à l’occasion de son passage, ce 5 décembre au parlement.

« Tu as été directeur général du Fongip, de l’AIBD aujourd’hui ministre grâce à vos compétences. Chacun rêve d’avoir un Doudou Kâ », a soutenu Modou Ciss. Selon lui, c’est grâce à la clairvoyance du ministre que l’Afrique de l’Ouest est sur la voie d’avoir son propre centre de maintenance. Le parlementaire a profité de son intervention pour railler l’opposition.

« Où se trouve l’argent qu'ils disent que vous avez détourné ? Vous pouvez me dire où se trouve cet argent ? », s’est interrogé le député qui accuse l’opposition de détracteurs et de personnes de mauvaise foi.