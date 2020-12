Mobilité urbaine : L'autopont de Yoff, officiellement ouvert à la circulation.

Le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a présidé ce mercredi 23 décembre 2020, la cérémonie d’ouverture de la circulation de l’autopont de Yoff, après celui de Cité Keur Gorgui et de Saint-Lazarre.



Cet édifice entre dans le cadre d'un programme de réalisation d'infrastructures pour améliorer la mobilité urbaine au niveau de la région de Dakar inclus dans le volet infrastructure du Plan Sénégal Emergent (PSE).



Accompagné par son homologue ministre de la Santé et de l'Action Sociale, et en même temps maire de la commune de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr et de la première conseillère à l'ambassade de France, le ministre Mansour Faye considère que ce joyau construit en 2x2 voies avec un linéaire de 405 mètres va améliorer considérablement la mobilité dans cette partie de la capitale sénégalaise en facilitant l’accès plus rapide à certains quartiers de Dakar.



Toutefois, c'est dans la perspective de régler le problème des embouteillages au niveau de Dakar que le ministre Mansour Faye déclare que "les programmes vont se poursuivre pour que Dakar soit davantage aéré en terme de transport"...