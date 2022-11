Mission Fmi au Sénégal : un décaissement associé de 135 milliards FCFA attendu vers la mi-décembre.

Dans le cadre de la mission du Fonds Monétaire International (Fmi) pour la dernière revue du programme soutenu par l’instrument de coordination de la politique économique et la facilité de crédit de confirmation, le Chef de la mission du Fmi du Sénégal, Edward Gemayel et sa délégation, ont animé ce 15 novembre, une conférence de presse pour soumettre leur évaluation de la politique économique du Sénégal à l’issue de 10 jours de visite. Globalement la mission de l’institution de Bretton Woods tire une satisfaction de la santé économique du pays qu’elle a jugée bonne. À en croire le chef de la mission, un décaissement associé de 135 milliards FCFA est attendu vers la mi-décembre. Les résultats présentés par la mission du Fmi témoignent des efforts de l’État à maintenir les chocs exogènes que traverse le monde. Pour le Fmi, les repères quantitatifs ont été tous atteints, et des avancées ont été notées sur ceux structurels avant de jeter un regard sur les perspectives économiques de 2023.



En ce qui concerne les subventions, explique l’autorité, le budget qui avait été soumis au parlement visait une allocation de 350 milliards FCFA pour les subventions à l’énergie (électricité et produits pétroliers) mais au vu de la situation marquée par des troubles notamment avec la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, les subventions comptent augmenter drastiquement en atteignant 750 milliards FCFA selon les prévisions de l’institution de Bretton Woods.



« Nous avons discuté avec le gouvernement pour voir s’il y a une possibilité d’augmenter cette allocation de 350 milliards à 450 milliards FCFA dans le contexte du budget de l’année prochaine vu les performances au niveau des recettes nous sommes optimistes qu’elles seront bonnes l’année prochaine et donc ceci va permettre d’augmenter un peu les allocations », a renseigné Edward Gemayel. Il a encouragé le gouvernement à doubler les allocations en ménages vulnérables en cash, autrement dit le transfert monétaire qu’il donne aux ménages vulnérables.



Sur la dette qui est de l’ordre de 75% du PIB, le Chef de la mission a renseigné qu’elle reste soutenable et recommande une meilleure gestion tendant à l’augmentation des marges de manœuvre.



« Tout ce qu’on est en train d’encourager, c’est d’essayer de réduire les déficits graduellement de façon à ce que s’il y’a un autre choc dans les années à venir ou si le choc actuel va perdurer de façon à ce que le gouvernement puisse puiser dans ces réserves », a soutenu M. Gemayel.



Sur un autre registre, la mission du Fmi pour le Sénégal s’est également prononcée sur l’inflation estimée à 8% pour l’année 2022 avec des projections de baisse 2 à 3%. Selon le chef de la mission, la politique de baisse des prix que le gouvernement a adopté va contribuer à baisser l’inflation.



« Nous pensons que les subventions surtout aux produits alimentaires sont nécessaires et importantes dans le contexte actuel, cependant nous encourageons le gouvernement pour que ces subventions soient ciblées de façon à ce que les ménages à revenus faibles en profitent et qu’elles soient limitées dans le temps », a recommandé Edward Gayamel.