Miss Geek Africa : L'étudiante Ndèye Fatou Fall représentera le Sénégal à Kigali

La Saint-Louisienne, âgée de 20 ans et étudiante en Licence 2 en génie informatique à l'UFR sciences et technologies de l'Université de Thiès, Ndèye Fatou Fall, va représenter le Sénégal au "Miss Geek Africa" qui se tiendra du 6 au 17 mai à Kigali (Rwanda), à l'occasion du "Transform Africa Summit".

La jeune étudiante fait partie des 10 personnes sélectionnées pour cette troisième édition grâce à sa plateforme web "SOS SANG". Laquelle, est une solution informatique au manque de sang dans les hôpitaux. Ainsi, en cas d' accident, le médecin pourra identifier le groupe sanguin de la victime par une prise d'empreinte. En plus, l'application va permettre d'identifier tous les potentiels donneurs appartenant au même groupe sanguin que la victime et qui se trouvent aux alentours.