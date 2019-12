Miss 2020 : La beauté noire fait sa révolution dans les concours internationaux

2020, l'année black chez les Miss et black is beautiful. Miss USA, Miss America, Miss Teen USA et la nouvelle Miss France sont toutes des femmes de couleur. Et ces couronnements dépassent aussi le cadre national pour s'illustrer au niveau international.



Et c'est Zozibini Tunzi, un mannequin Sud Africain qui ouvre la marche en se faisant élire Miss Univers devant 90 concurrentes à la 68e élection, qui a eu lieu le 8 décembre 2019 dans les studios de Tyler Perry à Atlanta, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis. Elle est la troisième Miss Univers originaire de l’Afrique du Sud et la troisième femme noire, après Leila Lopes couronnée Miss Univers 2011, et Mpule Kwelagobe couronnée Miss Univers 1999.



La communauté noire n'avait pas fini de jubiler qu'une autre se fait encore élire cette fois ci au concours international de Miss World ou encore miss monde. Toni-Ann Singh, une étudiante en psychologie de 23 ans, a remporté la finale du concours devant la Française Ophély Mézino miss Guadeloupe 2019 et l'Indienne Suman Rao. C'est la quatrième fois qu'une Jamaïcaine remporte le titre.



Mais c'est par contre la première fois que les concours Miss Monde, Miss Univers, Miss America, Miss USA et même Miss Teen USA couronnent tous la même année des femmes noires, fait même remarquer la journaliste Kendal Trammell de CNN.



Et ce n'est pas une mince affaire, fait-elle remarquer, quand on jette un oeil dans le rétroviseur: "Les concours de beauté au début de leur histoire, certains remontant aux années 1920, ont interdit aux femmes de couleur de participer, rappelle-t-elle sur CNN.com. Même après que les organisations ont commencé à changer leurs règles pour accepter les femmes de toutes races, il y avait toujours une frustration et une opposition persistantes à les rejoindre.



Ce n'est qu'au cours des 50 dernières années que les femmes noires sont devenues plus présentes dans ces compétitions. Janelle Commissiong a été la première Miss Univers noire en 1977, Vanessa Williams a été la première Miss America noire en 1983 et Carole Anne-Marie Gist , la première candidate noire Miss USA, a été couronnée en 1990.



L'année suivante, Janel Bishop est devenue la première noire Miss Teen USA". Et même si certains contestent le choix du jury, dans des commentaires à la limite du racisme, on peut ajouter à la liste que la France a élu ce 14 décembre sa nouvelle Miss. Et elle, Clemence Botino, est aussi une femme de couleur venant de la Guadeloupe.