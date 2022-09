Mise en œuvre du programme "Emploi, Transformations Économiques et Relance (ETER) : La région de Kaffrine à l'honneur.

Un comité régional de développement (CRD) s'est tenu ce matin à Kaffrine dans le cadre de la mise en œuvre du programme "Emploi, Transformations Économiques et Relance" (ETER) par l'ADEPME.



ETER (2022-2025) vise à favoriser la transformation numérique de notre économie pour accélérer la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises, formelles comme informelles et la création d'emploi à travers l'accès aux technologies et aux compétences.



Il s'agira d'accompagner 5.000 PME nationales sur tout le territoire national sénégalais et d'ouvrir un bureau dédié à l'accompagnement des PME. Ces PME seront accompagnées dans la formalisation (immatriculation), la tenue de comptabilité, la déclaration fiscale, la déclaration sociale, la structuration, la prise en charge à hauteur de 75% en besoins de financement, etc...



Au finish, les entrepreneurs qui seront enrôlés, vont adopter les technologies les plus avancées pour toutes les fonctions de l'entreprise et partir à la conquête du monde...