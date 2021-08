Mise en œuvre du plan ORSEC: Diamaguene, Keur Massar et Yeumbeul reçoivent dans les eaux Antoine Félix Diome (Reportage)

La banlieue dakaroise notamment les localités de Diamaguene, Keur Massar et Yeumbeul ont reçu, ce 22 août le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome qui y effectué une visite pour s’enquérir des difficultés que vivent ces populations suites aux inondations enregistrées dans ces différentes parties de la région. Entre colère et désespoir, les habitants de ces zones englouties par les eaux fluviales ont exprimé leur désarroi au ministre qui promet de les accompagner pour une solution durable. Supervisant le déroulement du plan d’Organisation des Secours (ORSEC) enclenché sur instruction du président de la République, Antoine Felix Diome a rassuré sur le déploiement dans les plus brefs délais de moyens conséquents pour sortir les populations impactées des eaux. Ces dernières attendent pour leur part que des actions concrètes et définitives soient faites pour que pareille situation ne soit plus vécue dans leurs localités.