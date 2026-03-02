Mise en œuvre du 15ᵉ plan quinquennal de la Chine : la performance de gouvernance, l'atout principal


Mise en œuvre du 15ᵉ plan quinquennal de la Chine : la performance de gouvernance, l'atout principal

Le Parti communiste chinois (PCC) balise le terrain pour une mise en œuvre efficiente du 15ᵉ plan quinquennal de développement national. Les équipes dirigeantes, des provinces jusqu'aux cantons, en passant par les villes et les districts, vont connaître un renouvellement progressif. Il importe que ces équipes s'imprègnent conséquemment des responsabilités qu'elles seront appelées à assumer. Sur cette lancée, la Direction générale du Comité central du PCC a publié une circulaire pour lancer une campagne à l'échelle du Parti afin de guider les membres du PCC, en particulier les cadres, à acquérir et à mettre en pratique une vision juste des performances politiques. Ladite notice stipule explicitement la conduite à tenir: "Nous devons partir des conditions réelles et agir conformément aux lois objectives, afin d’apporter des avantages tangibles au peuple à travers un travail concret".
 

L'esprit de cette disposition suppose que les performances politiques doivent être en phase avec la réalité du terrain et avoir une priorité centrée sur le peuple. Le secrétaire général du Comité central du PCC, Xi Jinping, a rappelé qu'une conception correcte de la réussite politique exige que l'on s'appuie sur la réalité et que l'on agisse conformément aux lois objectives. "Grâce à une prise de décision scientifique et à un travail assidu et acharné, nous devons faire des réalisations qui résistent à l'épreuve de la pratique et de l'histoire, qui profitent véritablement au peuple et qui gagnent sa reconnaissance", a-t-il précisé.
 

Les réalisations politiques, loin d'être une course aux résultats immédiats ou un trompe-l'œil, sont une démarche structurée inspirée des réalités concrètes de terrain. Autrement dit, c'est en fonction des priorités de développement que présentent une province, une région, un district ou un canton dans lequel les projets doivent être implémentés. Une connaissance de la réalité et des priorités de chaque zone est un préalable pour des performances politiques abouties. En clair, sans une feuille de route qui recèle tous les contours inhérents aux initiatives de développement, les résultats seront en deçà des attentes.
 

Comment une telle vision peut-elle être effective sur le terrain ? Il apparaît de toute évidence que le sens de responsabilité et d'engagement des cadres du Parti est une exigence de premier ordre. Il importe que chaque responsable de premier ou de second rang réfléchisse au sens de son engagement politique, aux efforts qu'il est prêt à consentir et à l'empreinte qu'il entend laisser à la postérité. Un camion en bon état, plein de carburant et sur une bonne route ne saurait arriver à la bonne destination sans un bon conducteur. C'est donc un impératif pour les cadres du Parti d'incarner la vision afin qu'elle se traduise en termes de résultats concrets sur le terrain. Une vision mal appropriée va nécessairement conduire à des échecs et à des mécontentements.
 

Le service au peuple doit être la véritable boussole du leader. Comme l'a si bien dit le secrétaire général, "l'immortalité dans l'histoire n'a aucun lien intrinsèque avec le rang officiel, mais plutôt avec les actes accomplis". En réalité, ce sont les leaders qui contribuent de manière significative à l'amélioration de la vie des gens incarnent le sens du devoir et du service à la nation. Les ambitions personnelles sont incompatibles avec l'engagement au service de l'intérêt général.
 

L'autre exigence qui importe dans la réalisation de la vision se rapporte à la finalité des résultats. À qui les résultats de l'initiative sont-ils destinés ? De quelle nature sont-ils ? Et, comment ont-ils été créés ? La réponse à ces questions, que l'on doit avoir à l'esprit, est la priorité de départ, c'est-à-dire la primauté du peuple. Les performances politiques doivent nécessairement épouser les intérêts du peuple, dans l'immédiat comme sur le long terme, sinon elles ne seraient que vains efforts. Leur objectif final est de favoriser la prospérité nationale et le bien-être populaire. 
 

Sans une véritable connaissance du terrain, il serait impossible de réaliser des performances pertinentes. Connaître le terrain suppose que l'on prenne contact avec le peuple à la base, que l'on touche du doigt ses réalités, que l'on puisse cerner le contexte global des préoccupations afin de procéder à une évaluation minutieuse de la situation.
 

Le processus de développement implique à la fois un engagement personnel sans faille et une connaissance de la réalité. Les expériences d'autrefois du secrétaire général Xi Jinping à Zhengding, au Fujian, au Zhejiang et à Shanghai illustrent à propos cela. En effet, dans chaque localité où il a été amené à assumer des responsabilités, il a proposé un modèle de développement adapté.
 

De nos jours, si la Chine est citée en exemple dans la lutte contre la pauvreté, cela n'est pas fortuit. Elle a su saisir ses causes profondes avant d'appliquer les solutions idoines. En un mot, les performances politiques se réalisent sans improvisation et sans calculs égoïstes. Le concept de performance de gouvernance consiste fondamentalement à choisir entre le long terme et l'immédiat, entre le tout et la partie. Ce modèle devrait inspirer les pays en développement si leur volonté est de véritablement œuvrer pour le bien-être de leurs populations. Dans la mise en œuvre de son 15e plan quinquennal de développement national, la Chine a pris le pari de miser une fois de plus sur la performance de gouvernance.

Autres articles
Lundi 2 Mars 2026
CGTN



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Malika : elle cache la drogue dans la couche de son bébé de deux mois, neuf arrestations

Malika : elle cache la drogue dans la couche de son bébé de deux mois, neuf arrestations - 02/03/2026

Braquage manqué en Casamance : six suspects tombent après l’attaque de « La Casamançaise »… les assaillants repartent bredouilles

Braquage manqué en Casamance : six suspects tombent après l’attaque de « La Casamançaise »… les assaillants repartent bredouilles - 02/03/2026

Conduite illégale sur un trottoir : un chauffeur interpellé à Dakar pour mise en danger de la vie d’autrui

Conduite illégale sur un trottoir : un chauffeur interpellé à Dakar pour mise en danger de la vie d’autrui - 02/03/2026

Incendie au marché Sam de Guédiawaye : plusieurs cantines réduites en cendres

Incendie au marché Sam de Guédiawaye : plusieurs cantines réduites en cendres - 02/03/2026

Diagnostic génétique des maladies rares : La présidente de la S2GH fait l’état des lieux au Sénégal

Diagnostic génétique des maladies rares : La présidente de la S2GH fait l’état des lieux au Sénégal - 02/03/2026

Malick Ndiaye : La Chine constitue un exemple en matière de démocratie

Malick Ndiaye : La Chine constitue un exemple en matière de démocratie - 02/03/2026

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique »

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique » - 01/03/2026

Iran: le détroit d'Ormuz, artère du commerce maritime mondial, paralysé

Iran: le détroit d'Ormuz, artère du commerce maritime mondial, paralysé - 01/03/2026

Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2%

Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2% - 01/03/2026

Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran

Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran - 01/03/2026

Conflit au Moyen-Orient: le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril

Conflit au Moyen-Orient: le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril - 01/03/2026

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique »

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique » - 01/03/2026

Actions sociales et citoyenneté : And Setal Jummah Yi renforce la cohésion dans les quartiers et les mosquées

Actions sociales et citoyenneté : And Setal Jummah Yi renforce la cohésion dans les quartiers et les mosquées - 01/03/2026

Vol spectaculaire dans une boutique à Thiès : Un individu dérobe une forte somme d'argent en plein jour

Vol spectaculaire dans une boutique à Thiès : Un individu dérobe une forte somme d'argent en plein jour - 01/03/2026

Nigeria : des chiites pro-iraniens manifestent après la mort du guide suprême

Nigeria : des chiites pro-iraniens manifestent après la mort du guide suprême - 01/03/2026

Texas : Ndiaga Diagne, le tireur présumé, avait exprimé des opinions favorables au régime iranien

Texas : Ndiaga Diagne, le tireur présumé, avait exprimé des opinions favorables au régime iranien - 01/03/2026

Trump dit prévoir une opération de

Trump dit prévoir une opération de "quatre semaines ou moins" contre l'Iran - 01/03/2026

Les frappes iraniennes sur des lieux emblématiques secouent les résidents de Dubaï

Les frappes iraniennes sur des lieux emblématiques secouent les résidents de Dubaï - 01/03/2026

Iran: plusieurs médias affirment que des frappes ont visé un hôpital à Téhéran

Iran: plusieurs médias affirment que des frappes ont visé un hôpital à Téhéran - 01/03/2026

Sonko et le PASTEF à la conquête de Matam: « Notre razzia ne doit laisser aucune localité »

Sonko et le PASTEF à la conquête de Matam: « Notre razzia ne doit laisser aucune localité » - 01/03/2026

Riposte iranienne, premières victimes américaines : les principaux développements

Riposte iranienne, premières victimes américaines : les principaux développements - 01/03/2026

Ormuz:

Ormuz: "Eviter de transiter dans la région", préconise l'Organisation maritime internationale - 01/03/2026

Fusillade à Austin : le Sénégalais Ndiaga Diagne identifié comme le tireur présumé, la piste terroriste examinée

Fusillade à Austin : le Sénégalais Ndiaga Diagne identifié comme le tireur présumé, la piste terroriste examinée - 01/03/2026

Trafic de drogue : saisie de chanvre indien et de haschich sur deux individus par la BRS de Ziguinchor

Trafic de drogue : saisie de chanvre indien et de haschich sur deux individus par la BRS de Ziguinchor - 01/03/2026

KOLDA : Le slam et la poésie pour lutter contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales…

KOLDA : Le slam et la poésie pour lutter contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales… - 01/03/2026

TOUBA- Plus de 80 millions FCFA mobilisés par Touba Ca Kanam pour 3000 familles démunies

TOUBA- Plus de 80 millions FCFA mobilisés par Touba Ca Kanam pour 3000 familles démunies - 01/03/2026

Grand Prix SENICO : El Malick Ndiaye met en lumière les champions du Coran et leurs gains colossaux

Grand Prix SENICO : El Malick Ndiaye met en lumière les champions du Coran et leurs gains colossaux - 01/03/2026

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : El Hadji Mansour Mbaye magnifie une édition dédiée à Mame Abdoul Aziz Sy (RTA)

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : El Hadji Mansour Mbaye magnifie une édition dédiée à Mame Abdoul Aziz Sy (RTA) - 01/03/2026

Ndogou sous haute tension : vers un divorce explosif entre Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre ?

Ndogou sous haute tension : vers un divorce explosif entre Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre ? - 01/03/2026

7ème édition du Ndogou Débat : Aïda Sopi Niang plaide pour un « compromis citoyen » face aux défis électoraux et sanitaires

7ème édition du Ndogou Débat : Aïda Sopi Niang plaide pour un « compromis citoyen » face aux défis électoraux et sanitaires - 01/03/2026

RSS Syndication