Ministre Moustapha Diop : « le président Macky Sall en prolongeant le statut de certaines industries jusqu’en 2023, a sauvé ainsi 6.000 emplois directs et 10.000 emplois indirects. »

Le ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, Moustapha Diop, a apporté des clarifications sur les interrogations des parlementaires touchant son département. Les réponses ont été aussi variés. Elles concernent généralement la transformation, les agropoles.



Il a ainsi souligné l’intérêt de la politique d’accompagnement pour rendre les Pmi pérennes. Le ministre a également rassuré sur les industries implantées en zone franche industrielle.



« Elles devaient perdre le statut de zone franche d’exportation, mais heureusement pour elles, le président Macky Sall les a sauvées en prolongeant leur statut jusqu’en 2023, sauvant ainsi 6.000 emplois directs et 10.000 emplois indirects », a renseigné le ministre Moustapha Diop. Il intervenait, ce 2 décembre, à l’occasion de l’examen du projet de budget de son département devant les députés.



Le projet de budget du ministère a été approuvé par la majorité parlementaire qui a salué la reconduction du ministre Moustapha Diop à son poste avant de lui tirer le chapeau pour son travail à la tête de son département.